最高3.1萬！竹市凍卵補助正式上路　替未來種下一顆希望種子　

▲新竹市政府「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」今(11)日上路。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」今(11)日上路，包含AMH卵巢功能抽血檢驗2,000名及凍卵療程1,000名，將使25-40歲設籍本市的女性受惠，合計最高補助達3.1萬元，市長高虹安說，市府要做女性人生規劃最大的後盾，「讓愛穿越時間」，新竹市挺妳！

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▲「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」包含AMH卵巢功能抽血檢驗2,000名及凍卵療程1,000名，合計最高補助達3.1萬元

「不要讓時間成為妳的壓力。」高虹安表示，女性在人生有許多重要決定，生育規劃與現實環境無法兩全下，我們必須推出符合時代趨勢的友善政策。市府首推AMH卵巢功能檢測讓25~40歲育齡婦女了解本身卵巢的健康狀況，後續還有凍卵療程及凍卵管理費，合計最高補助3.1萬。

衛生局表示，「祝妳好孕凍卵補助」試辦計畫分為2個項目，第一項為凍卵療程補助，本市合作人工生殖機構包括：新竹市立馬偕兒童醫院、送子鳥診所、江婦產科診所及林正凱好孕診所，其對象為申請日前設籍新竹市滿1年之25至40歲的女性名額1,000名；第二項為AMH抽血檢測補助，即為卵巢功能做健康檢查，包含上述4家人工生殖機構，及本市其他7家院所，含新竹國泰醫院、興世紀婦產科診所、陳建銘婦產科診所、和平婦產科診所、楊進樑婦產科診所、南門綜合醫院、宏偉婦產科診所共計11家，補助對象為112年1月1日前設籍於新竹市25至40歲的女性名額2,000名。

衛生局補充，為提高申辦之便利性，衛生局和 市府行政處充分合作，民眾可至「新竹市數位市民整合服務平台」，註冊登入後填寫申請單，依相關流程至合約院所完成AMH抽血檢驗，及經醫師評估完成凍卵療程者，即可申請補助；同時也可至本市衛生局臨櫃申辦。

衛生局另提供符合AMH檢測補助對象，贈送祝你好孕御守一份；符合凍卵補助對象，也贈送希望好孕罐頭盆栽一份，祝福大家種下希望種子，未來好孕順利。如有相關疑慮請至新竹市衛生局網站(https://ppt.cc/fsfoUx)查詢或電洽5355191轉333分機。