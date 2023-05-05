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孩子爸不是我？他急算啪啪日求解　名醫點破盲點網驚：綠到發紫

▲▼ 。（圖／）

▲男子懷疑小孩不是自己的，急貼超音波照求助婦產科醫師。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧分享一案例，指有一名男子懷疑小孩不是自己的，半夜擔心到睡不著覺，傳送了一張超音波照問他「這樣是第幾週？」讓他無奈依照自己的判斷給出一個答案，但他也強調「真相只有一個，但這樣瞎猜其實沒有用！」不少網友看完笑稱他是蘇廟公，並同情這名男子頭頂綠到發紫。

蘇怡寧今（5）日在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」曬出一張截圖，內容是一名男子深夜傳訊息給他，其中包含一張超音波照片，想請他幫忙算寶寶現在是第幾週。隔3小時後，男子又在凌晨1點多補充說道，「這是我的女朋友5/2去當地醫院檢查的超音波照，上次我們發生關係的時候是4/2。」

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▲▼蘇怡寧醫師曬出對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧醫師曬出對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

蘇怡寧表示，對方會半夜傳這種訊息，顯然應該是睡不著，不過「我無法在網路上幫你判斷，畢竟利用網路上超音波的照片無法精確判讀」，但若堅持想要一個答案，他的推論是「如果你只有在4月2號發生關係的話（如果只有那一次，這你說的），簡單說就是算兩週，5月2號的超音波應該就會是6週加2天。」

蘇怡寧接著指出，看男子傳的超音波照片，「這看起來確實是只有剛滿5週的特徵，沒有看到卵黃囊，胚囊大小也是」，然而還有幾個問題，首先是別的醫師照的角度不一定和他想的一樣，再來是還有一種可能，胚胎其實是六週，但萎縮掉了所以看起來只有五週，「看你的問法，你應該是自己已經有在懷疑了。」

最後他也強調，「感情這種事是很複雜的呢」，作為局外人他不想多說什麼，「只是叫我用一張超音波判斷爸爸是誰，這我不行，還是一句老話，真相只有一個，但這樣瞎猜其實沒有用」。

網友看完紛紛戲稱他是蘇廟公上線，「我笑死，用超音波判斷爸爸是誰」、「覺得頭頂綠到發紫惹」、「關於感情問題，一律建議分手，有益身心健康」、「有點綠綠的」。

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