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結婚5年「2個月做1次」！尪對她硬不起來了　人妻哭：DIY都沒問題

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

性生活對不少夫妻而言十分重要，但一名人妻抱怨，和老公結婚5年，雙方婚後性生活頻率很低，現在也還沒有生小孩。沒想到老公最近卻說「對妳已經硬不起來」，讓她有些震驚，不知道是否要去心理諮商，希望有過來人可以分享經歷。文章曝光後，不少人建議「先看醫生解決問題再說！」

原PO在Dcard發文表示，她和老公都年近40歲，婚前大約一個月會愛愛1、2次，但現在頻率變得更低，大約2個月才1次，目前已經結婚5年，她的肚皮都完全沒有動靜，因為試管要花很多錢，且過程非常辛苦，因此雙方溝通好，如果真的無法自然懷孕就打算放棄，不過親人、朋友、同事的期許，還是會帶給他們壓力。

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雪上加霜的是，近來老公似乎因為壓力太大，看到她都已經硬不起來，不過DIY卻沒有問題，讓她不知道該怎麼辦，「這樣看醫生是不是無解？還是其實我跟老公是要一起去心理諮商？」希望過來人可以分享意見。

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

文章曝光後掀起討論，許多網友留言「如果繼續抱持著想有孩子的想法，可能會產生反效果、壓力更大，感情也會越來越差，那不如就先達成共識吧，先放棄努力懷孕的目標，比較沒有壓力後，感情回來了比較重要」、「刺激度不夠是不會引發勃起的，加上妳又給他壓力，很多男人婚後性行為頻率大幅降低，就是因為這2個原因，所以逃避跟老婆性愛」、「我是太太不想做之後，我就慢慢失去性慾了」、「如果做那件事只是為了生小孩，當然會有壓力，先放輕鬆吧」。

也有人建議，「看醫生，心理壓力源先解決，這是最難搞且最複雜的問題，壓力沒解最後都是離婚收場」、「一起去運動，會提升感情也能提升性慾」、「身心都有問題，要看醫生了」、「一起去做諮詢，來個健康檢查」、「運動很重要，年紀越大越明顯，適度強度的規律運動真的可以大幅提升戰力」。

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