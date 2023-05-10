　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO表示，兩次都有戴套仍懷孕。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友讓我墮胎兩次...」一名妹子難過表示，上次懷孕是在大學時期，考慮經濟能力不足而拿掉孩子，「下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去。」沒想到最近再度懷上，男友仍以沒錢，要她再去拿掉，最令原PO氣壞的是，男友有錢斗內給正在環島的企鵝妹，更心疼直呼「人家走路很辛苦！」

一名女網友在Dcard表示，讀大學時與男友交歡，明明有戴套仍懷上了，但考慮經濟能力，只能忍痛決定把孩子拿掉，「在醫院服藥後...下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去，躺在床上休息好久，從此後月經來都爆痛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉眼已經畢業兩年，最近原PO再度懷孕，男友依舊認為經濟能力不足，要求原PO拿掉孩子，讓原PO心寒直呼「女生是不是很弱勢？男生只負責射一射，女生要承擔一切後果，不拿掉只能當單親媽媽。」

最讓原PO難以接受的是，最近南韓實況主「企鵝妹」徒步環台，男友心疼她走路很辛苦，竟直接斗內（Donate）幾千元，「一個非親非故的韓女...居然斗內她？啊我墮胎不辛苦？」傻眼狀況還沒完，原PO叫男友陪同去婦產科，結果得到「要在家看企鵝妹」的答案，讓原PO氣瘋了。

底下網友砲翻，「小孩真可憐有這種爸媽」、「你還是跟他在一起很久啊，你也可以吃避孕藥，是打算製造多少嬰靈？」「拜託你醒醒吧，不要腦子秀逗被玩爛，再說男生都這樣」、「這種男的不趕快分，是等過端午嗎」、「可以分了！我也不能理解斗內直播主的行為...這種沒責任感的，不管過幾年他都會叫你拿掉，人家是為了孩子去打拚想辦法把經濟弄好，他是反過來」、「現在懷孕的看到這種很氣」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
3歲女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話
快訊／吊臂砸穿中捷　建商最新聲明
還不知3歲女被撞死！重傷母醒來問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了
快訊／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」
獨／中捷死傷意外　理賠出爐！　
快訊／三重大樓起火！　2人無呼吸心跳
獨／中捷死者「林淑雅」常幫原民解決法律疑問　她聞噩耗：怎會！
搶救畫面曝！靜宜教授遭吊臂砸中墜軌亡　遺體最後才被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

太狂！關繼威同框美國總統拜登　一字排開驚見楊紫瓊、《華燈》子維

「媽媽股民」最愛台積電！前3大曝光　00878擠下聯電

中天告贏NCC！撤銷不予換照處分　「重新審議」仍有變數

建案吊臂砸穿中捷　興富發再發400字聲明致歉

百貨公司「只有吃+廁所」用途　逛起來無感！內行曝1點：真的有差

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

長榮航4月營收年增近4成　華航客收94.2億元創疫後新高

桃竹竹苗推公共運輸月票4方案　竹竹最低每月288元！

天心看劇本哭了！讚《最佳利益2》爽片N次反轉「霸氣再戰金鐘」

李到晛《壞媽媽》7感人台詞：這是一個能讓人生重新來過的機會

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

全台周末變天！　雨最大時間曝

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

好市多「低調1神物」曝光！內行吃爆：回購10年了

麻煩了！　周末全台變天

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教

即／台中發30萬份「物調券」

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優

更多熱門

相關新聞

一天斗內20萬給企鵝妹！大金主住新竹　年撒2千萬

一天斗內20萬給企鵝妹！大金主住新竹　年撒2千萬

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一邊直播環島的過程，一邊與粉絲聊天互動，沿途中許多粉絲斗內、求合照，親民的她也相當配合，有一名網友發現，在直播中常常看到大乾爹「茶爸」斗內，而且每次都是大手筆贊助，一天就斗內20萬元以上，好奇對方到底是誰，貼文掀起討論。

企鵝妹新竹吃晚餐　走出店外「粉絲圍一圈狂拍

企鵝妹新竹吃晚餐　走出店外「粉絲圍一圈狂拍

企鵝妹直播大崩潰「扛20公斤家當」狂奔

企鵝妹直播大崩潰「扛20公斤家當」狂奔

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

她胃痛到背！衝急診一查「314顆石頭塞滿」　醫嚇壞

她胃痛到背！衝急診一查「314顆石頭塞滿」　醫嚇壞

關鍵字：

男友懷孕大學企鵝妹墮胎經濟能力

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面