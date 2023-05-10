「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

▲原PO表示，兩次都有戴套仍懷孕。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友讓我墮胎兩次...」一名妹子難過表示，上次懷孕是在大學時期，考慮經濟能力不足而拿掉孩子，「下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去。」沒想到最近再度懷上，男友仍以沒錢，要她再去拿掉，最令原PO氣壞的是，男友有錢斗內給正在環島的企鵝妹，更心疼直呼「人家走路很辛苦！」

一名女網友在Dcard表示，讀大學時與男友交歡，明明有戴套仍懷上了，但考慮經濟能力，只能忍痛決定把孩子拿掉，「在醫院服藥後...下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去，躺在床上休息好久，從此後月經來都爆痛。」

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轉眼已經畢業兩年，最近原PO再度懷孕，男友依舊認為經濟能力不足，要求原PO拿掉孩子，讓原PO心寒直呼「女生是不是很弱勢？男生只負責射一射，女生要承擔一切後果，不拿掉只能當單親媽媽。」

最讓原PO難以接受的是，最近南韓實況主「企鵝妹」徒步環台，男友心疼她走路很辛苦，竟直接斗內（Donate）幾千元，「一個非親非故的韓女...居然斗內她？啊我墮胎不辛苦？」傻眼狀況還沒完，原PO叫男友陪同去婦產科，結果得到「要在家看企鵝妹」的答案，讓原PO氣瘋了。

底下網友砲翻，「小孩真可憐有這種爸媽」、「你還是跟他在一起很久啊，你也可以吃避孕藥，是打算製造多少嬰靈？」「拜託你醒醒吧，不要腦子秀逗被玩爛，再說男生都這樣」、「這種男的不趕快分，是等過端午嗎」、「可以分了！我也不能理解斗內直播主的行為...這種沒責任感的，不管過幾年他都會叫你拿掉，人家是為了孩子去打拚想辦法把經濟弄好，他是反過來」、「現在懷孕的看到這種很氣」。