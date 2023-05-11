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社會 社會焦點 保障人權

行人地獄OUT！2美女里長走「溫柔宣導」　男騎士超專心

記者戴上容／新北報導

台南母女走斑馬線遭撞釀1死1重傷悲劇，再度引發「行人地獄」的議題。新北市警方持續進行行人路權大執法專案，永和警分局特邀請轄內2名美女里長新廍里長紀詠心、永福里長陳紫渝，跨刀拍攝宣導短片，2美女里長更親自站上路口宣導，呼籲用路人特別注意行人，避免違規造成荷包大失血。

▲▼ 2名美女里長新廍里長紀詠心、永福里長陳紫渝親自站上路口宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新廍里長紀詠心宣導安全觀念。（圖／記者戴上容翻攝）

永和警方表示，警政署5月1日起實施「路口不停讓行人大執法」，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」。

警方特別邀請轄內新廍里長紀詠心、永福里長陳紫渝2名美女里長，跨刀拍攝行人安全宣導短片，畫面中可見，里長走入一名機車騎士旁細心宣導，而這名駕駛目不轉睛仔細聽講，過程超專心，警方表示，希望藉由里長宣導加強永和民眾交通安全觀念，期使事故傷亡人數再下降。

▲▼ 里長宣導 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新廍里長紀詠心宣導安全觀念。（圖／記者戴上容翻攝）

警方說，光今年1月到4月，車輛不停讓行人違規已舉發675件，行人違規舉發374件，相較於去年，同期取締分別增加321件與69件，執法強度將持續增加，請用路人特別注意行人路權，避免違規造成荷包大失血。

永和分局特別提到轄內幾處執法熱點，包括永和區永和路二段與中興街口；中正路與中山路1段路口；中和路與永貞路口；永貞路與福和路口；永平路與中山路1段路口；中正路與得和路口等為行人易發生事故及違規路口，執法取締違規並非目的，而是為了保護行人安全，仍請汽機車行經路口禮讓行人通行。

永和分局強調，警方除由員警現場攔停舉發，並即時教育導正違規人觀念外，並於易肇事路口設置科技執法設備，可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。

▲▼ 2名美女里長新廍里長紀詠心、永福里長陳紫渝親自站上路口宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼永福里長陳紫渝親自站上路口宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 里長宣導 。（圖／記者戴上容翻攝）

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