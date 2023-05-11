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社會 社會焦點 保障人權

台南女童遭輾斃…父曝「肇事者現況」！孕婦承諾：一定會到靈堂致意

▲台南女童父親透露，肇事者杜女目前仍在住院，對方稱出院後會到靈堂致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南女童父親透露，肇事者杜女目前仍在住院，對方稱出院後會到靈堂致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口8日上午9時許發生死亡車禍！36歲杜姓孕婦駕車行經路口要左轉時，撞上一對正在過馬路的母女，當場輾斃3歲女童，而38歲的李姓媽媽則是重傷，仍在加護病房觀察。女童父親指出，10日有與肇事孕婦聯繫上，對方稱出院後一定會到靈堂致意。

女童爸爸10日向杜女喊話，「我要跟杜小姐講，妳自己也是要做媽媽的人，各人造業各人擔，妳自己的不對，該負的責任要負」，認為如果杜女是擔心輿論壓力、擔心來到靈堂家屬會失控傷害她，完全不用去擔心這個，「因為我自己已經失去一個小孩」。他認為，杜女的小孩是無辜的，犯錯的是杜女，法律自然會有該有的處罰。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝）

事隔一日，女童爸爸透露，10日下午接近傍晚時有與杜女連繫上，對方稱因為自己還在住院，出院後一定會到靈堂致意，同時表示，自己不想去設想杜女是怎樣的人，但事情發生也是兩方都不願意的，「我現在想法是，她肚子裡還有小孩，她該為自己的錯誤承擔責任，但孩子是無辜的，想請社會大眾不要有過激的言論，這也是在保護自己」，他相信，女兒也不會希望大家為這件事惹上官司或麻煩，再度向社會大眾鞠躬致謝。

▲▼ 台南孕婦撞死3歲女童，父親招魂淚崩。（圖／記者林悅翻攝）

▲女兒遭孕婦輾斃，女童父親招魂時淚崩。（圖／記者林悅翻攝）

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