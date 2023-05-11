學者林淑雅魂斷中捷　喪命處150m外月台招魂...老父難忍悲傷缺席

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸搭上死亡列車殞命，外界齊聲哀悼，家屬今(11日)天重回事發現場招魂，場面哀戚。

▲中捷意外1死10傷招魂現場。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



林淑雅家屬中午時抵達中捷豐樂公園站月台，待禮儀師到場後進行招魂儀式，但月台並未管制，列車照常運行、民眾也可以進出，也許是太過悲傷，儀式開始前，林父就在他人攙扶下先行到別處休息。

▲林父在他人攙扶下離去。



進行期間家屬朝著距離月台約150公尺遠的事發地點招魂，哭喊「淑雅，我們要帶你回去喔」，建商總經理與包商等人站在後方雙手合十一同敬禮。

林淑雅除了是靜宜法律助理教授外，同時擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、國際特赦組織台灣分會理事長等要職，對原住民權益和社會事務上的有重要貢獻。意外發生後，許多學者、友人紛紛在臉書表達哀悼之意。

中捷今公布畫面還原吊臂墜落、到列車撞上這驚悚41秒，當時列車駛入車站停靠後，12時27分04秒吊臂即自高空墜落砸中隔音牆，捷運前方約150公尺處揚起大片粉塵，月台保全也發現異狀，急忙無線電通報，並舉手示意列車停下，但隨車人員進入車廂後，車廂仍於27分30秒啟動駛離月台，並於27分45秒列車撞上吊臂，釀成慘劇1死10傷慘劇。