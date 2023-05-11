要閃「魔神仔」！金門男開車逆向對撞公車　腿軟下車猛撫胸口

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門環島南路今（11）日上午發生對撞車禍！一輛黑色休旅車突然跨越車道逆向行駛，公車司機見閃避不及、連忙鳴按喇叭示警，但黑車仍沒煞車直直撞上公車車頭，巨大撞擊力讓黑車安全氣囊爆開，車頭全毀，70歲倪姓駕駛顫抖著下車，一邊不停撫著胸口，嘴裡還喊著「要閃魔神仔」，驚魂未定地坐在路旁等待救護車。

▲休旅車逆向對撞公車，駕駛下車一邊拍著胸口安撫、一邊說「看到魔神仔」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



今（11）日上午9時25分許，70歲倪姓老翁駕駛休旅車由金門金寧鄉環島南路一段后湖往小西門方向行駛，行經后湖公車站前，疑似因恍神偏離車道，與對向柯姓司機駕駛的公車迎面對撞，公車上的乘客嚇了一大跳，紛紛下車察看狀況，幸好公車當時剛從公車站起步、速度不快，沒有人因此受傷。

休旅車駕駛倪男胸部挫傷，車子全氣囊爆開，車頭也撞到嚴重毀損，倪男自行打開車門下車，還對前來關心的公車司機說因為「看到魔神仔」要閃避，隨後緊急送往部立金門醫院做進一步治療，警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局呼籲，汽、機車駕駛人務必遵守交通規則，依標誌、標線、號誌指示行駛，切勿任意駛入來車車道；另提醒駕駛人，開車前應留意自身身體狀況，如身體狀況不佳應擇安全地點做適當休息，以避免事故發生。