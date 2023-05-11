中捷1死10傷招魂　建商全程陪同並道歉：負起全責，絕不推諉

▲中捷意外1死10傷，興富發總經理（左）、董事長（右）出面致歉。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇，今(11)日重回事發現場進行招魂，興富發董事長、總經理與包商也在一旁陪同。對於此事，總經理范華軍強調「一切都是我們的失誤」，對於傷患與亡者都會負起全責、協助善後。

范華軍表示，對於詳細案情，昨天檢察官已經開始調查了，不方便再多做說明，公司目前已慰問過所有傷者，也都有持續連絡，會對傷者的醫療需求與照顧負起全責，直到他們康復，亡者部分也會協助善後，「一切都是我們的失誤，對市府造成麻煩，對社會大眾造成的不便，公司決不推諉。」

▲總經理與包商站在家屬後方，陪同招魂。（圖／記者鄧木卿攝）



有媒體詢問是否會覺得中捷也要負責？范華軍強調，「這是我們引起的，我們從來沒有這個想法。」絕對會付出最大誠意協助，也對傷者、亡者至上最深的歉意。

中捷意外的唯一死者林淑雅除了是靜宜法律系助理教授外，同時擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、國際特赦組織台灣分會理事長等要職，對原住民權益和社會事務上的有重要貢獻。意外發生後，許多人紛紛在臉書表達哀悼之意。

中捷今公布畫面還原吊臂墜落、到列車撞上這驚悚41秒，當時列車駛入車站停靠後，12時27分04秒吊臂即自高空墜落砸中隔音牆，捷運前方約150公尺處揚起大片粉塵，月台保全也發現異狀，急忙無線電通報，並舉手示意列車停下，但隨車人員仍於27分20秒進入車廂，隨後列車關門，於27分30秒啟動駛離月台，並於27分45秒列車撞上吊臂，釀成慘劇。