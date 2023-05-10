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美英外長華府會談　強調台海和平攸關全球

▲英外交大臣柯維立會晤美國國卿布林肯（Antony Blinken。（圖／路透）

▲英外交大臣柯維立會晤美卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美英外長今天在華府會談，聚焦中俄挑戰及氣候變遷等全球議題。英國外交大臣柯維立會後表示，美英必須在維繫台海和平等議題上設法影響北京決策，此議題攸關所有世人。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）8日啟程訪問華府，今天上午先是赴華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）出席活動，談論國際情勢，接著前往國務院與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行約1個多小時的閉門會談。

兩人會後召開聯合記者會，布林肯藉此機會恭賀英王查爾斯三世（King Charles III）和卡蜜拉王后（Queen Camilla）6日受加冕。

針對中國議題，布林肯以英國3月公布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），以及柯維立4月25日於倫敦金融城市長官邸演說為例指出，美英戰略具高度一致性，包括彼此對中國的作法。

布林肯指出，不論是在確保台海和平與穩定等關鍵議題，抑或是尋求與中國合作解決全球重大挑戰上，美英作法一致。他說：「這是世上人們對強權的期待，也符合我們共同利益。」

柯維立呼應表示，如同他近期演說所指，英國必須對抗中國不適當行動，美國也正在這麼做，並強化與華府及印太區域盟友的聯盟。

此外，柯維立強調，美英必須直接、堅定並定期與中國往來，以對全球有益的方式設法影響北京決策，不論是維繫台海和平，或是氣候變遷、防範全球流行病的議題。他說，「這（台海和平）影響我們所有人，不論你身在世界何處」。

英國3月公布的新版IR首次提及台灣，強調台海情勢穩定以及透過對話和平解決台灣議題的重要性。柯維立4月演說同樣提及台海，指無論與台海距離遠近，沒有一個國家能免於受到台海戰爭波及，而中國將首當其衝。

被問及美英對烏克蘭的支持，是否可能因為烏克蘭未來幾個月反攻行動未有明顯成效而消退，柯維立及布林肯皆予以駁斥。

柯維立表示，全世界都在看英美等國如何回應俄烏戰爭，他們應該讓外界知道，一旦做出承諾，就會堅持到底。他說，英美既有毅力、決心也有戰略耐力，會堅持至戰爭有成功結論之時。

柯維立強調，若不重建作為二戰後和平基礎的聯合國憲章，重申入侵鄰國的強國無法逍遙法外，世界將變得更危險、更昂貴、更困難。俄烏戰爭不僅關乎烏克蘭，也關乎其他國家；堅定支持烏克蘭不只符合烏國利益，也符合各國利益。

布林肯則引述美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）近日指會繼續支持烏克蘭的言論，駁斥國際社會對烏克蘭的支持恐減弱的臆測。

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