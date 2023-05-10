人妻曬衣被恐怖毒蛇咬傷　緊急送醫「注射8瓶血清」仍毒發暴斃

▲女子被蝮蛇咬傷後身亡。（圖／翻攝自巴西媒體MidiaNews）

記者李振慧／綜合報導

巴西36歲女子瑪西萊(Marciele de Pinho Silva)在家曬衣服時，腳突然遭蝮蛇咬傷，雖然丈夫立即殺死蛇並且將她送醫，然而抵達醫院後即使注射8瓶血清治療，毒發情況仍無法緩解，最後不幸身亡。

當地媒體報導，居住在馬托格羅索州首都庫亞巴(Cuiabá)郊區Chapada dos Guimarães的瑪西萊，3日在家中曬衣服時被蛇咬傷。42歲丈夫表示，「妻子打電話告訴我，她在家被蛇咬傷，所以我立即跑到她所在的地點，殺死了蛇，把她帶去醫院」。

丈夫緊急將瑪西萊帶到附近診所，發現妻子的腿到膝蓋都是紫色的，整個人非常疼痛，幸好接受治療後情況好轉，後來又帶妻子到庫亞巴市立醫院接受進一步檢查，當時醫生告訴他，妻子已經脫離險境，相信很快就能出院，結果隔天卻被通知人已經死亡。

醫院表示，瑪西萊當天被送到急診室後立即接受相關治療，情況十分穩定，「患者情況穩定，沒有疼痛還能開口說話」，後來情況卻突然惡化，患者出現劇痛並且心臟驟停，於加護病房中逝世。

死者家屬質疑，醫院有可能是為瑪西萊施打了錯誤血清，才會毒發死亡。市政府官員介入調查後表示，死者曾被施打8瓶血清還有許多藥物，所有藥物與醫療方案院方都有妥善執行，瑪西萊的死是一起特殊個案，案件目前仍在調查中。