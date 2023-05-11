求子14年終於懷雙胞胎　女產下罕見「人魚寶寶」男嬰包羊膜囊出生

▲女子順利產下雙胞胎，其中1人在羊膜囊內出生。（圖／翻攝自Instagram／renatacasalifotografia）

記者李振慧／綜合報導

巴西43歲女子奧利維拉(Jacqueline Melo Oliveira)近來生下一對雙胞胎，然而其中一名男嬰竟然是罕見的「人魚寶寶」，整個人出生時還被包覆在羊膜囊中，發生機率只有8萬分之一。

和丈夫求子多年的奧利維拉，在長達14年的多次嘗試後，終於透過人工授精方式懷孕，1日順利生下一對雙胞胎男嬰，然而其中一名男嬰出生時，人竟然還被包覆在羊膜囊中，罕見景象全被攝影師卡薩利(Renata Casali)給記錄下來。

奧利維拉興奮表示，「太神奇了，不是嗎？太完美了，他看起來就像是一個從泡泡中出生的娃娃，我曾經在社群網站上看過類似照片，從沒想到這種情況會發生在我身上」。

醫生Jose Carlos Jesus Gaspar表示，2名男嬰拉斐爾與貝爾納多身體狀況均十分健康，比兄弟早出生1分鐘的貝爾納多，雖然出生時仍在羊膜囊內，但是這種情況通常沒有危險，只要小心一點剪開羊膜囊，幫忙裡面液體流出，讓嬰兒可以呼吸。這種寶寶在國外又被稱為「人魚寶寶」，發生機率僅有8萬分之一，非常罕見。