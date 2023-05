超市冰淇淋「舔一口放回冰箱」　男女19秒噁片瘋傳網怒罵：關起來

▲男女舔完冰淇淋,竟然放回冰箱。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一對夫妻拿起超市冰淇淋,竟然各舔一口後放回冰櫃,約19秒的影片在網路上流傳,獲得600多萬人次點閱,惡劣行為令許多網友大罵,「噁心」、「應該把他們逮捕」。

爆紅影片中可看到,男子特昆(Tequan Hines)與妻子海因斯(Asia Hines)在當地一間超市,從冰箱中拿出一桶冰淇淋後,2人各舔了一口,竟然把該冰淇淋直接放回冰箱中,之後像沒事一樣離開。

These people NEED to go to jail!!!! pic.twitter.com/e960ejdl7s