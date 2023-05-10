「謊報數學成績」被開除！英警被揭考試根本不及格　慘丟鐵飯碗

▲史密斯謊報數學成績，被警隊革職。（圖／翻攝Twitter@kye_smith95）



記者吳美依／綜合報導

英國警察史密斯（Kye Smith）因為謊報數學成績丟了鐵飯碗。他申請警隊時宣稱，英國會考數學科拿到C，持有中等教育普通證書（GCSE），實際上卻根本不及格，被認定違反「誠實及正直」相關標準，已經構成嚴重不當行為，因此遭到革職。

《每日星報》等外媒報導，史密斯2019年5月申請加入警隊時，使用了虛假成績證明，幾個月後被質疑另一項數學測驗成績，還拿出錯誤的中等教育普通證書反駁。在此過程中，他也同意若申請資料有任何更動，都會通知警隊招聘部門。

史密斯順利加入德文郡及康沃爾警察局（Devon and Cornwall Police）警隊，後來卻仍被揭穿，在4月25日的紀律聽證會上，被調查小組判定「低於預期的職業行為要求標準」，屬於「嚴重不當行為」，立刻遭到開除。

警察局長卡爾（Will Kerr）指出，史密斯「有很多機會修正這件事，但卻選擇不這麼做。這不是一次性事件，也不是輕微的錯誤判斷。在那一段漫長的時間裡，他作為一名在職員警，自知不完全有資格擔任這個角色，卻從公眾的錢包裡獲得薪水。公眾值得比這更高的標準。」