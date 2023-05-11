　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18歲+9妹想開房！他約會後得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO約會+9妹，聽完對方私生活當場嚇傻。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

現在不少人會用交友軟體找對象。一名男網友即表示，最近在交友軟體認識一名18歲女生，一開始兩人相處都沒什麼問題，直到女孩某天告訴他其實有個8+9男友，後來還透露她曾經隨便找人約炮和玩3P、4P，他當下聽完三觀直接炸裂，之後女孩表示想搬來和他生活，他更是直接嚇傻並斷絕聯絡。

原PO在Dcard以「終於見識到89蝦妹的威力了」為題發文，表示他在交友軟體認識了一個18歲女生，有天對方到台北玩順便來找他，就在分開前，女孩直白地問「要不要去開房？」他果斷拒絕送對方回飯店後，妹妹才向他坦白，自己其實有個8+9男友，但是感情不好才來找他，後面又說已經分手了，但他還是直覺事有蹊蹺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他繼續聊天旁敲側擊，「這才知道一個剛成年的小妹妹玩的可真大，3P、4P隨便找人約砲啊，沒事不是在約砲不然就在約跑的路上」，還稱自己會這樣是因為之前被劈腿，「我越來越聽不下去三觀快炸裂了」，女生之後又說喜歡他，想搬來台北和他一起生活，讓他當場傻眼。

原PO感嘆，以前聽別人說都以為是誇大，沒想到真的被他遇上，「妳看上我會穿搭打扮，但我走的是韓系歐巴不是路邊猴仔」，最後耐心勸說了一下，希望女孩能好好愛自己，也把聯絡資訊都刪了，做徹底了斷。

貼文一出不少網友笑虧「路邊撿到一個看起來不錯的提袋，結果翻過來發現破了好幾個洞…乾咧！原來只是個破掉的麻布袋！然後再丟回去路邊」、「喔那是我朋友的表妹啦，小名proma」、「應該會是很好的單親媽媽吧」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／柯瑞猛砍27分！　勇士奪關鍵勝續命
關鍵50秒！「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地
快訊／士林狂飆120km輾斃騎士！　肇事男下場出爐
中捷說13秒太急促！　鄉民「重看時間序」點出1關鍵
LIVE／魂斷中捷女教授母慟一命換一命　小甜甜謝忻互撕！狗死
粉塵散開才知事情大條！　中捷曝：隨車員情緒激動
天后闆妹捲假包事件　直播回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節前訪糕餅店穩食安！薛瑞元被問「買蛋糕送太太」猶豫有原因

國教署擴增雙語實驗班計畫！辦理校數逐年成長「3年共165班」

好市多A肝莓賠償「補助檢測費」　疾管署公布148家認可機構名單

關鍵50秒「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地！鄉民大讚：有危機意識

18歲+9妹想開房！他約會後得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

職場必備「三招」擺脫嘴笨　增加自信與上司對話

130元的米其林！化骨秋刀魚軟綿超下飯　5月高雄新入選名單揭曉

中捷恐怖41秒曝光！　他驚覺「站務員1動作」原來超重要

中捷說13秒太急促！鄉民「重看時間序」不買單：現在是還沒出發耶

中捷8年前也曾出重大事故　「鋼樑墜落」釀4死4傷悲劇

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

台中吊臂墜落

母親節前訪糕餅店穩食安！薛瑞元被問「買蛋糕送太太」猶豫有原因

國教署擴增雙語實驗班計畫！辦理校數逐年成長「3年共165班」

好市多A肝莓賠償「補助檢測費」　疾管署公布148家認可機構名單

關鍵50秒「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地！鄉民大讚：有危機意識

18歲+9妹想開房！他約會後得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

職場必備「三招」擺脫嘴笨　增加自信與上司對話

130元的米其林！化骨秋刀魚軟綿超下飯　5月高雄新入選名單揭曉

中捷恐怖41秒曝光！　他驚覺「站務員1動作」原來超重要

中捷說13秒太急促！鄉民「重看時間序」不買單：現在是還沒出發耶

中捷8年前也曾出重大事故　「鋼樑墜落」釀4死4傷悲劇

hito典禮「3王3后」超狂卡司曝光！　林俊傑、田馥甄、老蕭全來了

「517挺侯大會」是布達授證典禮　新北警澄清：2019年就辦過

宣明智為郭台銘再辦「挺郭宴3.0」！改邀藍中常委　時間、地點曝

葉文凌／美總統候選人波頓的肩膀怎麼了

展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

快帶媽媽來！爽玩樂園「只要199元」　1職業出示工作證99元

兄弟撤換助總惹眾怒！近7千人次按怒　球迷建議停辦阪神日

美眾議員首度回應炸台積電爭議　批中共斷章取義

盼聘外籍看護工取消「巴氏量表」　發展署：涉及醫療專業待考量

《櫻桃小丸子》母女登報真心話令人鼻酸、UNIQLO母親節廣告感動引共鳴

生活熱門新聞

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

7寶媽揹嬰滑雪挨轟！滑雪學校道歉了

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

林淑雅台中捷運遇難　曾為原民權益奔走

高雄男「電池卡肛門」！　醫院廁所傳慘叫...他拿掃把後門狂攪

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

91歲猛翁嘿咻不靠藥物　妻子超滿意

更多熱門

相關新聞

一人到海底撈慶生！隔壁情侶「1舉動」惹哭她

一人到海底撈慶生！隔壁情侶「1舉動」惹哭她

一名女網友表示，日前獨自到海底撈慶生，告知生日後收到店員幫她低調慶生的小禮物，沒想到還意外收到隔壁桌情侶託店員給她的小卡片以及棒棒糖，讓她當場被陌生人暖哭。貼文一出立刻引起網友熱議。

女大生一人吃藏壽司！結帳金額嚇壞她

女大生一人吃藏壽司！結帳金額嚇壞她

她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

幫繳貸款「房子改共有」妻婚後反悔！連性生活也拒絕

幫繳貸款「房子改共有」妻婚後反悔！連性生活也拒絕

不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

關鍵字：

Dcard交友軟體8+9約炮約會

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

謝忻、小甜甜開撕！

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

《全明星》艾薇認愛吳霏！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面