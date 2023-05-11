18歲+9妹想開房！他約會後得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

▲原PO約會+9妹，聽完對方私生活當場嚇傻。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

現在不少人會用交友軟體找對象。一名男網友即表示，最近在交友軟體認識一名18歲女生，一開始兩人相處都沒什麼問題，直到女孩某天告訴他其實有個8+9男友，後來還透露她曾經隨便找人約炮和玩3P、4P，他當下聽完三觀直接炸裂，之後女孩表示想搬來和他生活，他更是直接嚇傻並斷絕聯絡。

原PO在Dcard以「終於見識到89蝦妹的威力了」為題發文，表示他在交友軟體認識了一個18歲女生，有天對方到台北玩順便來找他，就在分開前，女孩直白地問「要不要去開房？」他果斷拒絕送對方回飯店後，妹妹才向他坦白，自己其實有個8+9男友，但是感情不好才來找他，後面又說已經分手了，但他還是直覺事有蹊蹺。

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原PO表示，他繼續聊天旁敲側擊，「這才知道一個剛成年的小妹妹玩的可真大，3P、4P隨便找人約砲啊，沒事不是在約砲不然就在約跑的路上」，還稱自己會這樣是因為之前被劈腿，「我越來越聽不下去三觀快炸裂了」，女生之後又說喜歡他，想搬來台北和他一起生活，讓他當場傻眼。

原PO感嘆，以前聽別人說都以為是誇大，沒想到真的被他遇上，「妳看上我會穿搭打扮，但我走的是韓系歐巴不是路邊猴仔」，最後耐心勸說了一下，希望女孩能好好愛自己，也把聯絡資訊都刪了，做徹底了斷。

貼文一出不少網友笑虧「路邊撿到一個看起來不錯的提袋，結果翻過來發現破了好幾個洞…乾咧！原來只是個破掉的麻布袋！然後再丟回去路邊」、「喔那是我朋友的表妹啦，小名proma」、「應該會是很好的單親媽媽吧」。

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