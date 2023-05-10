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一人到海底撈慶生！隔壁桌情侶「這舉動」當場惹哭她

▲在牢裡應該是聽不到別人唱得生日快樂歌了。（圖／達志影像）

▲女網友分享生日獨自到海底撈慶生的經驗。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名女網友表示，日前獨自到海底撈慶生，告知生日後收到店員幫她低調慶生的小禮物，沒想到還意外收到隔壁桌情侶託店員給她的小卡片以及棒棒糖，讓她當場被陌生人暖哭。貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO在Dcard以「在海底撈一個人過生日之後續」為題發文，表示日前自己一人到海底撈慶生，吃飯途中趁店員來收盤子時，她詢問「我想請問生日有優惠嗎？」對方表示「會舉牌子唱生日快樂歌」，但原PO喜歡低調，便落寞拒絕，後來店員在送上來的甜點上插著蠟燭，幫她低調慶生，讓她十分感動。

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原PO透露，吃飯時隔壁桌坐了一對情侶，他們結完帳離開後，店員拿著一根上頭貼著便條紙的棒棒糖，以及一張卡片給自己，並表示是剛剛的情侶要送給原PO的。卡片上寫著「生日快樂，陌生人，不清楚你怎麼自己吃飯，但也祝你生日快樂，每天開心，活得很漂亮！」

陌生人的祝福讓原PO瞬間被暖哭，她也於文末祝福這對情侶，「謝謝這位女孩 妳真的很溫暖 祝妳和妳男友可以在一起很久很久 也祝妳開開心心」。

貼文一出網友們紛紛回覆，「陌生人好暖」、「他們超暖，祝你生日快樂唷」、「真的好感動，祝你天天開心」、「看到哭」、「隔壁桌真的超暖的，心都揪一下」、「暖哭我了！祝妳生日快樂」、「好棒的經歷，要是我一定也會很感動呢」。

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