瑜伽褲底貼護墊！他不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

▲女友瑜伽褲裡沒穿內褲，讓原PO有點不爽。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

運動風正夯，街上偶爾會看到穿著運動內衣、瑜伽褲就出門的妹子。就有男網友困擾表示，女友都直接套上緊身褲，不穿內褲就去健身房運動，他不解之餘也有點不開心，聽見女友說「不穿很涼又舒服，有時候還有點興奮」，他更是傻眼。不過，看到貼文後，一票都力挺原PO女友，「為什麼換性別就換思考模式？」

這位男網友在Dcard匿名發文，「女友說瑜伽褲不用穿內褲？？？」文中表示，女友要去健身房運動時會穿緊身褲，但都只在私密處貼護墊，裡面沒有再穿內褲，「呃……我其實有點不解，還有點不爽。」某天他就問女友，「妳為什麼穿瑜伽褲都不穿內褲？有事嗎？」

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女友則稱閨蜜也都這樣穿，「而且有內褲痕跡很醜又尷尬，貼護墊就好，臀型又好看，而且不穿很涼又舒服，有時候還有點興奮。」這讓原PO難以接受，「等等！有點興奮是什麼東東？請問我該注意什麼？」

▲有女網友指出，有緊身褲確實設計不用穿內褲。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有女網友秒發聲，「多穿一層內褲的話，流汗反而比較悶吧？對私密處比較不好。」「感覺原po被『沒穿內褲』這個想法絆住了，但事實上她並非都沒穿啊」、「真的很不舒服要一直喬，所以除非月經來，不然我一律不穿內褲」、「束褲的設計就是不需要額外穿內褲，我男友是跑田徑專長，穿束褲就是保護『該邊』不摩擦，為什麼換性別就換思考模式？」

也有男生表示，「拜託欸！不要腦補那麼多，這種緊身褲的確某些款式穿內褲會不舒服，像我玩單車，車褲如果穿內褲保證磨破皮」、「不要為了自己的腦補，讓別人得承受身體的不舒服好嗎」、「我打球也不穿內褲耶！就是那種2in1的那種運動褲，因為內褲是棉質的，不吸汗，也會影響移動」、「我運動穿束褲也沒在穿內褲，男女哪有差？」

另外，也有人認為，原PO的點是女友為何要說「有點興奮」，「很緊身，很多男生超愛看，女生還說有點興奮，所以就給原po一種感覺就想露、被看而已（的感覺）。」但有網友就表示，「應該只是在跟原po調情？如果出軌不會只有這個徵兆吧？」「有貼護墊基本看不太到駱駝蹄，穿內褲比貼護墊能夠看到駱駝蹄的機率還高。」