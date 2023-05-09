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女大生獨吃藏壽司！結帳金額嚇壞她　網喊：這價格不如吃Buffet

一名女網友一人在壽司店就吃了18盤壽司，大食量引起不少網友驚訝。（示意圖，取自photoAC）

▲女大生吃了18盤壽司，大食量引起不少網友驚訝。（示意圖，取自photoAC）

圖文／鏡週刊

連鎖壽司店在台灣頗受一般民眾喜愛，但近期卻也引發網友爭論究竟單點是否划算，一名女大生日前到藏壽司用餐，因為肚子很餓，就拿了18盤壽司外加一碗麵和一個茶碗蒸，結果結帳金額高達910元，讓她嚇了一跳，事後上網詢問其他網友普遍吃壽司一餐的價格是多少錢。

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原PO在《Dcard》發文表示，她平常吃壽司大約10-12盤就會飽了，但7日當天真的很餓，就開啟了豬進食的模式，第一輪就點了快10盤，最後她吃了18盤外加一碗麵、一個茶碗蒸，直到看到結帳金額嚇呆，驚覺自己吃太多，不敢相信自己居然吃910元。

貼文引起網友熱議，有些網友認為她很會吃，「妳好強…我跟另一半去吃，9盤+一個茶碗蒸+一碗麵就飽了」、「5-6盤就撐著結帳了，18盤兩個人都吃不到這數字」。不過也有人力挺原PO，自豪「當鮭魚吃了30盤，平時10盤」、「我自己最高紀錄是一個人吃了3000左右」、「基本兩千，因為我喜歡單點」；但也有網友建議這種價格不划算，「這個價格會覺得不如去吃Buffet嗎？也不用吃那麽多澱粉」。

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