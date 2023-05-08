SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

▲原PO一開門發現男友在與妹妹發生親密動作。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

SOD情節真實上演？近日一位網友表示，她跟男友都剛好休假，而她早上先買早餐想突襲男友給驚喜，不料進房發現男友已經在吃妹妹的「海鮮」，亂倫一幕讓她看傻眼。

原PO近日在論壇《Dcard》發文，「我跟男友剛好都休假，因為很難得所以約好了要出去玩，我們本來約下午2點要出門，但我提早起床也沒什麼事，早上10點就到他家想說給他驚喜順便買了早餐要給他吃，殊不知一開門就看到他已經在吃早餐了，只不過一大早就吃海鮮真的有夠奢侈。」

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原PO表示，男友妹妹腳開開，給哥哥吃新鮮早餐，2人被發現後同時轉頭，妹妹躲到棉被裡，「兩個人沒穿衣服在床上，不可能跟我說在欣賞彼此的裸體吧？」原來男友跟妹妹亂倫都是真的。

會發生這種狀況其實有跡可循，原PO說，男友跟妹妹互動很誇張，擦肩而過會捏她屁股，而妹妹會沒穿內褲，躺男友身邊追劇，「他妹在洗澡的時候我男友會進去上廁所等等的，我知道你們會想說都這麼誇張了還沒意識到也太笨，是因為每個人家庭環境不同，可能他們原本就是這樣的相處模式，我才會一直告訴自己不要亂想應該要習慣，我就是太樂觀了，才會現在才發現有問題。」

原PO說，當下她馬上拿手機錄影，但她不會拿來幹嘛，「我只是傳給他爸媽看然後解釋影片內容的大概，事後他媽媽打電話跟我道歉，說不知道自己小孩會幹這種事。」原PO表示，「這可能是他們要給阿姨妳的母親節禮物，很開心吧。」

此文一出，網友紛紛留言「傳給他爸媽我是沒啥意見，但是後面補那一句有必要嗎，人家媽媽又沒欠你」、「關他媽什麼事，有必要對長輩這樣講話嗎」。

也有許多人網友認為這根本是創作文，「每個男友都要跟妹妹來一下欸，感覺又開始集體唬爛文了」、「沒有影片，照片看，我都覺得是創作文」、「如果這篇是真的，我可以肯定現代人已經基因突變了，一堆人都突變成喜歡實行A片劇情的謎之生物」、「放假在家很無聊對吧」。

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