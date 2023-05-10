花蓮漁港將變臉！魚市二期增建工程開工　綜合休閒漁港可預見

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與出席貴賓一同焚香祈福、持鏟動土，祈求工程圓滿順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9日於花蓮漁港舉辦「花蓮漁港魚市二期增建工程開工典禮」，由縣長徐榛蔚主持，與相關單位及民意代表一同焚香祈福、持鏟動土，祈求工程圓滿順利，預計啟用後，提供漁民新鮮漁貨展售和辦理漁業產業推廣，型塑地方觀光新亮點。

徐榛蔚表示，各界都對花蓮推動觀光漁業寄予厚望，花蓮縣海洋資源與海洋觀光資源豐富，縣府除積極爭取預算分期整修向日廣場，藉由整體翻新讓花蓮港觀光區煥然一新，也與花蓮港務分公司在活化漁港展開多方合作，積極爭取海資館落腳花蓮港，積極活化花蓮港區，增加在地居民休憩活動空間，活絡周邊產業發展，創造商機吸引投資，創造地方繁榮願景。

花蓮縣議會副議長徐雪玉、農業小組召集人邱光明議員以及多位與會議員，也深切期盼工程順利，為地方創造觀光亮點，提供新鮮漁獲供消費者搶「鮮」選購，提升花蓮觀光大縣優質形象，並為地方創造就業機會。花蓮區漁會理事長張國賢則企盼花蓮漁港魚市工程順遂，與時代潮流接軌，為全國遊客呈現最好的觀光漁港。

花蓮漁港既有假日魚市共計9戶攤商，成立20年以上，以經營販售水產魚鮮、熟食、小吃店家為主，均為鐵皮屋搭建而成，位於花蓮縣花蓮市美港段5-10地號，不在花蓮商港範圍內，建物設施多呈老舊待改善。為促進漁業發展，除漁業經營、賞鯨及海釣等娛樂漁業外，規畫花蓮漁港結合生產、銷售、觀光及娛樂為一體的綜合性休閒漁港。

觀光漁市一、二期工程共計22營業空間，建築面積近2,000平方公尺，各營業空間可依招商需求將2~3個營業空間整合營造更大空間，並可透過玻璃採光廊道，引導多功能漁業場館及賞鯨人潮，結合帶動花蓮漁業及觀光產業共同作為海洋資源廊帶概念推動區域，與漁會、當地漁村及漁民共同推動海洋生態教育及串聯海洋生態體驗遊程及食魚教育等。花蓮縣政府致力將花蓮漁港結合生產、銷售、觀光及娛樂為一體的綜合性休閒漁港共同打造漁業新願景。