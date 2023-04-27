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竹北「天坑」吞特斯拉　他起底建商黑歷史：楊文科又要放水復工？

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北路見天坑吞掉特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

記者杜冠霖／台北報導

竹北正在進行的建案「豐采520」旁停車格發生天坑，「吞掉」特斯拉意外震驚新竹人，時代力量立委邱顯智揭露豐邑建設黑歷史，他指出，豐采520周邊已經5度塌陷，新竹縣長楊文科又要放水復工？楊文科看起來雷厲風行，實際上如果不是新竹縣政府縱容，豐采520周邊有辦法坍塌5次嗎？

今天上午，新竹縣有一輛特斯拉汽車，直接墜入豐采520建案邊的天坑。楊文科表示獲報後，已立即勒令該工地停工，後續將徹底調查，了解掏空原因。邱顯智指出，楊文科看起來雷厲風行，實際上如果不是新竹縣政府縱容，豐采520周邊有辦法坍塌5次嗎？

邱顯智舉例：2019年6月22日，新竹縣竹北市莊敬六街和勝利二路交叉口局部出現微幅沉陷。

2022年6月14日，新竹縣竹北市勝利二路道路下陷，出現長約3.42公尺、6公尺寬的路面下陷，筆直馬路變成波浪狀。

2022年7月31日，位於竹北市五福宮前的勝利二路出現路面塌陷的坑洞長10公尺、寬3公尺，一輛停放路邊小貨車也掉入坑洞內，洞坑內管線也全斷落。

2022年8月1日縣長楊文科勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，要求建案相關單位提出限期改善計畫。

2022年8月24日，新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁的勝利二路，因地下水流動、自來水管漏水，造成路面又坍塌，面積長約10公尺、深度10公尺。

2023年1月12日，停工半年後，新竹縣政府工務處原本已經發文核准復工。然而2023年1月13日勝利二路路基再次塌陷，出現長、寬50公分的孔洞，新竹縣工務處只好表示在未改善之前不會同意全面復工。

邱顯智直言，2023年2月底，新竹縣政府工務處終於同意復工。不過2個月，今天又出現天坑。這也不是豐邑建設第一個發生坍塌的建案。2015年10月24至26日，豐邑建設在竹北市的「浩瀚一品」建案工地，三天內連續發生3次崩塌。期間25日更因為大面積模板、土石坍塌，讓工地變成一個深達5層樓，如同一個足球場大小的超級大坑洞。

邱顯智指出，當時，楊文科同樣表示認為事態嚴重，「第一時間就趕到現場」。這種紙糊建案，如果真有居民入住，會發生什麼悲劇，豐邑會不知道嗎？當然知道，921大地震發生時，因為豪隆建設的東勢王朝建案偷工減料，導致28人死亡。

邱顯智表示，1999年9月21日凌晨1點47分15.9秒，臺灣發生芮氏規模7.3的地震。在102秒的嚴重搖晃下，臺中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡。而豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長。

邱顯智批評，面對這種草菅人命的惡劣建商，楊文科只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。楊文科不知道怎麼治豐邑，工具我也幫你找好了。建築法第58條規定，建築物在施工中有危害公共安全或妨礙公共交通的情事時，地方政府主管機關除了勒令停工或修改，必要時，得強制拆除。

邱顯智直言，楊文科與其一而再「第一時間趕到現場」、「勒令停工徹底調查」，然後再「輕率復工繼續坑」，不如想一下要怎麼收拾這棟建造中的危樓吧。

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