漁港點300元生魚片！他見整盤「0油花鮭魚」崩潰：什麼東西

▲男子購買鮭魚生魚片，結果收到整盤0油花，讓他十分傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



網搜小組／柯振中報導

台灣四面環海，有許多人喜愛吃魚。不過，台北一名男子日前到某漁港消費，期間點了300元的鮭魚生魚片，沒想到上桌的餐點讓他瞬間傻眼，畫面曝光後，也逗樂了一票人。

這名男子在「爆料公社」指控，他日前到某漁港觀光、消費，期間到餐廳點了一份鮭魚生魚片，總共花了300元，沒想到上桌的餐點，卻讓他感到傻眼，「口感不怎麼鮭魚、油花不怎麼鮭魚、顏色不怎麼鮭魚、味道真的不怎麼鮭魚。」

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依據照片畫面，男子收到了一盤橘色的生魚片，不過與一般人認知的鮭魚肉相比，這份生魚片上明顯少了油花，色澤似乎也不太一樣，總體看起來有種怪異的感覺，讓人不曉得究竟吃了什麼。

▲對於一般民眾而言，常見的鮭魚生魚片應該有油花，顏色也較為鮮豔。（示意圖／許力方攝）



照片引起熱烈討論，不少網友傻眼留言，「這種品質你敢吃嗎？會不會腸胃炎」、「看起來會繞賽耶」、「要吃便宜又大碗又多生魚片的話，請去後壁湖」、「這絕對是剛從醫美抽脂回來的」、「健身過的鮭魚。」

文中同樣有內行人解釋，鮭魚依照部位的不同，油花分布也會不一樣，如果是腹部、背部的魚肉，油脂較為豐富，會比較好看，但如果是尾段的肉，油花較少、看起來就會是這種情況。

此外，也有其他人留言，這種情況應該是鮭魚冷凍後又解凍，出現的樣子，也有可能是表達不清楚，才造成溝通錯誤，「你應該沒跟老闆說清楚⋯你要的是生食吧⋯⋯老闆以為你要回去煮味增湯的」、「這個叫凍鮭，一般都是要炙燒過才好吃」、「感覺像冷凍智利或鱒鮭，解凍後出的。這兩年歐洲系統的鮭魚飆漲，沒素質的店家就會惡搞。」