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休閒優惠慶51　台南做工行善助弱齊響應

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51勞動節對勞工朋友是極具意義的重要節日，勞工局舉辦一系列慶祝活動，包括4月15日的「職災預防一起來、安平保平安健走」、4月21、22日的「模範勞工表揚」、4月29日「藝姿舞集表演-兒童舞劇-開心果」、5月6日「勞工模範母親表揚」，還有最受大家喜愛的「勞工休閒旅遊優惠方案」等等，共同歡慶勞動節。

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本年度的「勞工休閒旅遊優惠方案」，活動期間是從4月29日起至5月31日止，由走馬瀨農場、大坑休閒農場、雙春濱海遊憩區、虎頭埤風景區、七股鹽山、台糖柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店、台南大飯店、台南老爺行旅、台南新光影城、同記安平豆花、安平平安、快樂手工皂、日子食作烘焙、尚品咖啡、O'PARIS法式甜點、展翼烘焙庇護工場、創義印務設計庇護工場、華美光學科技股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、保康生醫..等著名的21個單位配合活動，涵蓋旅遊、美食、住宿、影城、手工藝品、觀光工廠…等，讓勞工朋友可以在休閒時間以特別優惠的價格，安排全家出遊或是享受美食等休閒活動，紓解平日工作壓力。

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，勞工局配合51勞動節，募集廠商在5月份給勞工朋友優惠，有實質的誘因，讓勞工朋友能好好舒展身心。

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了慶祝勞動節的相關活動，勞工局積極實踐市長黃偉哲的理念，結合做工行善團致力於打造「希望家園」，為弱勢勞工進行房屋修繕及義剪。做工行善團志工熱心公益，每年都有多位志工當選模範勞工，今年榮獲全國模範勞工的電氣工會郭秋風及當選本市模範勞工的台南市木工業職業工會王朝彬等人，也在51勞動節前夕，4月30日參與弱勢勞工家庭房屋修繕。

▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51勞動節對於勞工朋友來說是極具意義的重要節日，勞工局舉辦了一系列的慶祝活動，並感謝台南做工行善團對弱勢的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝房屋修繕相關工會志工，以及參與弱勢勞工義剪工會志工，長期熱心公益服務的精神，讓屬於勞工朋友的勞動節更具意義。

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