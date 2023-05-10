台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

記者邱晟軒／綜合報導

台中捷運於今天中午12時24分發生一起重大死傷意外。一輛南行的列車經過豐樂站時，路邊施工中吊臂突然倒塌，穿透車廂，造成1人死亡、8人受傷。不幸遇難的是靜宜大學法律學系助理教授林淑雅女士，她同時也擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、國際特赦組織台灣分會理事長等要職，對原住民權益和社會事務上的有重要貢獻。

根據原住民族歷史正義與轉型正義委員會官網，52歲的林淑雅女士是一位具有卓越資歷的學者，她的工作經驗非常豐富，曾擔任國際特赦組織台灣分會理事長，同時也是教育部人權教育議題輔導委員會委員、原住民族委員會訴願審議委員會委員以及台灣大學行為與社會科學研究倫理委員會委員。

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▲原住民權益倡導者林淑雅在台中捷運意外中喪生。（圖／原住民族歷史正義與轉型正義委員會）

林淑雅的專業領域涵蓋了原住民族事務，她曾任原住民族委員會人權工作小組委員、台灣人權促進會秘書長、原住民族委員會法規會委員、原住民族委員會原住民族基本法推動會「土地工作小組」成員、原住民族委員會「新憲原住民族專章小組」成員，以及台灣原住民族政策協會理事。她在推動原住民權益、人權教育和相關領域的工作中，一直扮演著重要的角色。

台灣原住民國際訊息平台稍早在臉書專頁轉發文章。林淑雅2014年曾在陳抗現場力挺原住民，當時她呼籲「服貿在談判時，都忽略原民的聲音，在主流媒體中都沒有聽到原住民對服貿的聲音，原住民被邊緣化了。林淑雅當時鼓勵青年用族語傳達服貿相關的訊息，鼓勵部落人出來表態反服貿的看法。

事故後，興富發聲明表示，「發生工安事故的文心愛悦建案，是委託專業廠商宇球國際興業有限公司承攬執行塔吊拆除工程。不慎發生吊車吊臂倒塌意外，波及台中捷運車廂，造成人員傷害，本公司深表遺憾。」

興富發指出，「本次造成之損害就相關法律責任絕不推卸，對受傷之傷患，必盡最大的慰問及關懷。有關捷運的修復改善，將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。」