中捷罹難者是她20年摯友　立委蔡培慧淚崩PO合照：多希望是一場夢

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中捷運豐樂公園站附近今天中午發生建案塔吊工程車吊臂掉落砸中捷運車廂事件，釀1死9傷，死者是52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅。對此，南投縣民進黨立委蔡培慧PO出兩人的合照哀悼，「多希望是假消息，多希望只是一場夢。我不能接受，我也不願也不想接受」。

▲中捷罹難者、靜宜大學法律系助理教授林淑雅及南投縣民進黨立委蔡培慧。（圖／翻攝蔡培慧臉書）



蔡培慧10日晚間發文表示，工安事件讓無辜的人失去生命太不合理，感嘆罹難者林淑雅是她相識20多年的好友、摯友及戰友，「二十幾年前我們擔任國會助理，一起參與讀書會，探討議題政策法律；與她在校園漫步討論台灣意識、人權議題；當農陣觸及許多議題法律層面，有她的專業知識。」

蔡培慧表示，她就學、就業、社會運動及從政過程時快撐不下去，都是林淑雅透過理性解析來幫她穩住陣腳，「感到這些年，我們的工作變忙碰面的機會變少，怎麼也想不到是如此突兀的訊息。下午四點接到電話問我認不認識淑雅，多希望是假消息，多希望只是一場夢」，「我不能接受，我也不願也不想接受。」

▲▼台中捷運成絕命列車，今天遇到隔壁大樓吊車吊臂掉落，貫穿車廂釀1死8傷。（圖／民眾提供）



據悉，林淑雅在靜宜大學任職14年，也是總統府轉型正義委員會委員，國際特赦組織臺灣分會理事長等。

回顧此案，這起意外除了造成林淑雅當場死亡，還有9人受傷送醫。其中有3名傷者送到林新醫院救治，包括49歲唐姓男子左腳擦傷、68歲陳姓女子額頭撕裂傷、54歲陳姓女子左手臂腫脹，都已經出院。

另外，有4名傷患送中山醫院，包括48歲吳姓男子右膝擦傷、68歲林姓男子頭部撕裂傷、以及年紀最小的小六12歲男童雙膝及右手擦傷，目前4人意識皆清楚。還有一名32歲邱姓女子送台中醫院，腰痛胸悶、意識清楚，也無大礙。