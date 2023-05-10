中捷意外重擊「塔吊女王」？　宇球國際為何會出現「高空斷臂」事件

▲台中捷運遭宇球國際興業的吊車吊臂砸中，造成1死10傷事故。（圖／台中消防提供）



記者柯振中／綜合報導

【晚間09：50更新】：宇球國際興業董事長 曹蕥蘭表示，發生這起嚴重公安意外，她對社會大眾深感抱歉、內疚，對於傷者、死者的慰問、賠償責任等，公司不會逃避、會盡最大的誠意來彌補、並深切檢討事發原因。

台中市10日發生恐怖公安意外，建商興富發的發言人廖昭雄為此90度鞠躬道歉。至於此次承攬塔吊拆除工程的「宇球國際興業」背景相當強大，董事長有台灣「塔吊業女王」的封號，承包過台北101、金門大橋等知名工程，官網首頁還特別強調「安全性」與「穩定性」，究竟是機具出了問題、還是操作人員失誤所造成，讓外界相當費解。

此次發生工安意外的是興富發的「文心愛悅」建案，興富發委託專業廠商「宇球國際興業」承攬執行塔吊拆除工程，沒想到發生吊臂倒塌意外，進而波及了台中捷運車廂，興富發發言人廖昭雄、興富發副總及宇球國際興業特助鄧兆廷為此出面致歉。

▲▼興富發對於發生意外深感抱歉，發言人、副總也為此90度鞠躬。（圖／興富發）

▲中捷公安意外釀1死10傷，興富發發言人、副總及宇球國際興業的特助鞠躬致歉。（圖／記者鄧木卿攝）



據了解，塔式起重機又稱為塔式吊車，在台灣又稱為「塔機」或是「塔吊」，這種機具為塔式結構的全回轉動臂架式起重機，是大型土木工程建築地盤內常見的工具，主要功能有搬運建築材料、機械等，且作業方式能夠上下左右移動，因此能夠迅速完成任務。

而承攬執行拆除工程的「宇球國際」從事塔式吊車、施工電梯等機具的代理租賃、設計規劃，掌握了先進設備及關鍵技術，因此設備規模、出租率都名列前茅，在台灣超高建築施工個案的市占率將近7成，許多上市上櫃的建設公司、營造公司都與該公司長期合作。

而實際上到這間「宇球國際興業」的官網，公司宣稱使用歐洲機種，擁有「高穩定性」及「高安全性」，過去還曾經承攬過台北101大樓、南山廣場以及富邦A25大樓、陶朱隱園等工程，就連金門大橋工程也是這間公司協助突破技術障礙，在國內屬於首屈一指的廠商。

宇球國際興業董事長曹蕥蘭從會計一路打拼，最終成了台灣塔吊業的女王，專業能力有目共睹，過去發生芮氏規模6.8的331地震時，宇球的吊車被其他同業的大型吊車從高空中砸中，卻只有吊臂彎曲，安全性受到肯定。

▼恐怖的吊臂砸中了捷運車廂，造成1死10傷事故。（圖／民眾提供）



曹蕥蘭受訪時曾說，1997年至2001年的期間，營造業經濟不景氣，剛好又碰上SARS，父親又被倒帳、收不到工程款，財務相當吃緊，她也寄給了父親許多錢，最後為了撐起家計，2000年成立宇球國際、將父親的公司直接買下來，一邊還債一邊工作，中間還經歷過公司被掏空的危機，靠著獨自一人做業務、簡報等工作，並且努力思考，才終於得出增加收入、讓業績成長的方式。

曹蕥蘭指出，先前跑工地業務時，她自己做了施工規範，從頭到尾規劃，等到完整的設計圖出來，才向客戶報價，加上她一邊工作還債的同時，還會汰換工程機具，將安全性及穩定性拉到最滿，因此深受肯定。

曹蕥蘭靠著安全性、穩定性著稱，更是凡事親力親為，最終成了台灣的「塔吊女王」，如今卻發生了吊臂墜落意外，究竟是機具出了問題，還是操作人員的失誤，令外界費解。