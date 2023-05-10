快訊／中捷意外再添1傷者！1死10傷嚴重事故　現場畫面曝光

記者游瓊華、柯振中／台中報導

中捷公安意外再添1名傷者！宇球國際興業塔吊吊臂斷落，從30樓高空墜下，砸中了中捷車廂，原先傳出為1死9傷，不過根據最新消息，第十名傷者搭乘救護車到中國附醫就醫，傷者再添一人，至於詳細事故原因為何，仍待進一步釐清。

▲中捷工安意外再添一名傷者。（圖／記者許權毅攝）



目前現場清理工作仍在進行，殘骸拆除作業已接近尾聲，現場有拉起封鎖線封閉道路，詳細案情為何仍待進一步釐清。

▲▼台中捷運吊臂墜落釀成嚴重意外，現場一片狼藉。（圖／記者許權毅攝）

