快訊／靜宜助理教授魂斷中捷！相驗死因出爐：頭部重傷亡

▲靜宜女助理教授林淑雅命喪中捷，頭部重傷亡。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站今天因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落捷運車廂，導致靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場死亡、10人受傷。檢方初步相驗結果出爐，林淑雅因頭部及肢體多重外傷等傷害，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。

▲林淑雅生前多次為原住民發聲、爭取權益。（圖／翻攝原住民族歷史正義與轉型正義委員會）



地檢署表示，今日獲報後隨即指派重大刑案專組檢察官胡宗鳴趕到現場實地勘察，並指揮市警局第四分局及會同台中市政府相關局處及勞動部職安署中區職業安全衛生中心等專案人員，進行全面之調查及蒐證。

捷運豐樂公園站今天突遭旁邊高樓的塔吊吊臂砸中，捷運的隔音牆破裂，綠線03/04列車也遭貫穿，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅摔出車外，卡在列車下，當場死亡。林淑雅的父母、弟弟、弟媳及姪女都趕到台中認屍。林淑雅的弟弟強調，感謝各界關心，會優先處理姊姊後事。

52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她也是總統府轉型正義委員會委員，國際特赦組織臺灣分會理事長等。林淑雅的弟弟表示，下午接到電話通知姊姊出事，隨即趕到台中，後續如果是司法的程序，就按照法律規定處理，也感謝台中市政府幫忙、警察局的全力協助、感謝總統府以及監察院的關心。