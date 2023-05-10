指沈榮津曾要工商協進會別買BNT　曾銘宗：我就是證人

▲曾銘宗10日主持國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

BNT疫苗採購爭議因近日鴻海創辦人郭台銘的發言再次掀起討論。國民黨立法院黨團今（10日）記者會上，媒體針對被2022年國民黨團曾指前行政院副院長沈榮津阻擋工商協進會有意捐贈250萬劑BNT疫苗一事，詢問總召曾銘宗，曾則再次簡述當時狀況，喊話民眾「是相信慈濟，還是相信蔡政府鬼話連篇？」

國民黨團10日舉行「陳內閣上任100天 不溫暖不堅韌！掉漆內閣！」記者會，媒體詢問黨團2022年曾指沈榮津擋疫苗一事。曾銘宗說，當年疫情非常嚴重時，工商協進會透過國民黨團，希望安排見到衛福部政務次長薛瑞元，當時也安排了，但隔天沈榮津打電話給工商協進會，表示疫苗夠了，你們就不要買了。



曾銘宗指出，過程中的簡訊跟連絡過程，「我就是證人」，慈濟要買也擋了、工商協進會要買也擋了，他要呼籲民眾，「看是相信慈濟還是相信蔡政府鬼話連篇？」全民很清楚有沒有擋疫苗，蔡政府再做大內宣或解釋，沒有人會相信。

回顧國民黨團2022年9月記者會，曾銘宗會中指出，2021年6月期間工商協進會想要捐贈疫苗，6月15日他協助洽詢衛福部企業輸入疫苗條件流程，6月17日他安排工商協進會秘書長范良棟去見薛瑞元請教細節，當時衛福部國會聯絡人回覆，薛瑞元知道這件事，隔天他再打電話問安排沒，對方沒接，所以他簡訊問說薛瑞元一直沒給時間，麻煩確認，但之後就沒下文，到了6月19日，工商協進會理事長林伯豐就接到沈榮津電話，說不要為工商協進會找麻煩，不要為政府找麻煩。

當時記者會中，國民黨團也表示，這次的指控都有證據，如有不服，歡迎提告。