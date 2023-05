郭董再喊「政府卡疫苗」　薛瑞元：對某人的敬佩、感謝逐漸消失中

▲衛福部長薛瑞元今(10)早在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢。(圖/翻攝自國會頻道)

記者張乃文/台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控,蔡政府卡BNT疫苗採購,是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan),導致合約遭取消。而衛福部長薛瑞元今(10)早在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時,被問及此事則脫口「我個人對某人的尊敬跟敬佩、感謝逐漸在消失當中」。

對於疫苗採購案,民進黨立委賴惠員說「歷史不能被遺忘,真相只有一個」。她指出,BNT疫苗的主導權究竟發生什麼情況,期待衛福部記者會說明清楚;同時強調,「我們也很鬱卒,看到郭先生這樣說」。她更進一步詢問薛瑞元,「你有什麼要補充的?」

對此,薛瑞元則用台語回應「我受傷很重」。賴惠員則應和「當然啊」,薛則接著說:「但是我個人對某人的尊敬跟敬佩、感謝逐漸在消失當中。」但這句話讓賴惠員尷尬笑回:「可以理解,部長您的心情大家可以理解。」

▲衛福部次長周志浩、鴻海集團創辦人郭台銘。(圖/記者黃國霖、湯興漢攝)

有關疫苗採購案的詳細狀況,首先是由郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題,表態整理採購BNT相關資料還原過程,強調「真相只有一個」,如果一個政府拋棄人民,人民也會拋棄你。9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話,李大維告訴他,「這個大小姐說,你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

衛福部今早則大動作召開記者會,時任疾管署長的衛福部次長周志浩一口氣公布捐贈與採購相關四大合約,及其時間序。他指出,信件內容都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署),並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字,絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件,周志浩表示,BNT代表提到新聞稿對「我國」兩字有意見,希望拿掉,我方就換成比較中性的字眼「台灣」,新聞稿調整後寄回BNT公司,但後續就沒有接獲回應,我方覺得很遺憾。