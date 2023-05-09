　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

原鄉簡易自來水巡檢員巡檢費微薄　市議員陳瑛籲調整

▲桃園市議員陳瑛籲市府重視原鄉簡易自來水巡檢員權益

▲原鄉簡易自來水巡檢員巡檢費微薄，市議員陳瑛籲調整。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

山地原住民市議員陳瑛9日在市議會市政總質詢中，為原鄉請命，要求市府全力推動由桃園市主導的國際新新宜桃4縣市國際觀光產業動線，同時推動復興區後山為水蜜桃專區，以及保障原鄉簡易自來水巡檢人員權益，市長張善政允積極協助辦理。

▲桃園市議員陳瑛籲市府重視原鄉簡易自來水巡檢員權益

▲原鄉簡易自來水巡檢人員在深山建置自來水管及維護情形。（圖／陳瑛服務處提供）

陳瑛在總質詢之前表示，很多人希望聽到來自原鄉的天籟，她隨即展現美好歌喉，高歌一曲You Raise Me Up (你鼓舞了我)，陳瑛嘹亮的歌聲，立刻成為議事堂的焦點，連市長張善政都說「你是被議員耽誤的歌星」，讓氣氛為之輕鬆不少。

陳瑛表示，她籲請市府推動國際觀光產業動線，包括新竹縣、新竹市、宜蘭縣、桃園市，由於4縣市族群分布為泰雅族，而且都有千年巨木特殊生態，她認為，桃園市位於國門之都，可以居於主導地位，作一個領頭羊。

▲桃園市議員陳瑛籲市府重視原鄉簡易自來水巡檢員權益

陳瑛也建請保障原鄉簡易自來水巡檢人員權益，由於原民較喜歡使用簡易自來水，目前設有53個系統，但是設備建置、維護都很辛苦，關鍵是巡檢人員保障不足，他們為了維持飲水環境及設備正常，被迫深入有如蠻荒時代的山上，甚至有巡檢人員摔斷腿被迫截肢，他們辛苦工作，卻只有微薄的巡檢費，希望市府能夠設法調整。市長張善政表示，將會檢討巡檢人員津貼合理性。

另外，陳瑛也建請地政局針對原保地傳統農耕區,重新調查辦理更正編定，如果可行，可以就地合法，好好輔導。還有建請編列經費興建高義里多功能行政辦公廳及請原民局、體育局、教育局擬訂體育人才選手、音樂人才培植計畫。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
徐巧芯挺郭「政府卡BNT疫苗」　信件關鍵一句話證明偷臭大小姐
成田「妖風」亂航班！機師親曝故障+宵禁：星宇沒選擇
王必勝證實BNT大股東「不賣疫苗給郭董」　狠酸：初選困難可理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

洗刷桃園最難玩污名！　市議員籲規劃假日市集及景點串連巴士

原鄉簡易自來水巡檢員巡檢費微薄　市議員陳瑛籲調整

新北助企業搶攻東協市場　出口拓銷團熱烈報名中

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題　5／13-21復興區登場

寵愛媽咪！搶攻母親節商機　新北嚴選業者推限定優惠

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

8歲弟罹癌期盼見偶像　儒哥暖帶好友陪打遊戲

峮峮嗨跳開場舞表情崩壞！　海綿寶寶主題日女神全放飛

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

洗刷桃園最難玩污名！　市議員籲規劃假日市集及景點串連巴士

原鄉簡易自來水巡檢員巡檢費微薄　市議員陳瑛籲調整

新北助企業搶攻東協市場　出口拓銷團熱烈報名中

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題　5／13-21復興區登場

寵愛媽咪！搶攻母親節商機　新北嚴選業者推限定優惠

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

勝利日當天傭兵首腦控俄軍「從前線逃跑」　批評軍方無能愚蠢

龍猿天母3連戰首場　洋投對決鋼龍強碰雷法

夏姿秋冬荷包成靈感！口袋、手提包圓潤可愛「白兔乘鳳凰刺繡」絕美

《柯南：黑鐵的魚影》票房破百億！等待26年...「百億之女小哀」上熱搜

春轉夏肌膚不穩定？換季必備「5個單品」，讓你美美迎接夏季

穿錯鞋竟成糖尿病足元凶　專家揭秘選鞋「關鍵」

普丁勝利日演說劍指西方：針對俄國真正戰爭再次展開

黃健庭駁「閹割說」：辦初選郭台銘沒資格　最快17日拍板總統人選

單車哥騎樓炫技出糗　耍帥一跳「慘撞招牌」

相關新聞

2023桃園繡球花季　以「浪漫愛情」為主題

2023桃園繡球花季　以「浪漫愛情」為主題

「2023桃園繡球花季」將於5月13日至5月21日，於復興區「台七桃花源休閒農業區」登場；市長張善政9日出席市府舉辦活動說明指出，9天的活動以「浪漫愛情」為主題，市府也與婚紗業者合作，將台七桃花源休區各農場打造成夢幻的婚紗打卡點、網紅美拍點，期間也舉辦各式闖關、打卡送禮活動，邀請民眾來復興區感受繡球花之美。

質詢被問中華民國是否涵蓋中國大陸？　侯友宜：現階段就是台澎金馬

質詢被問中華民國是否涵蓋中國大陸？　侯友宜：現階段就是台澎金馬

分析／侯友宜首談選總統關鍵　暗諷民進黨眼中只有選票

分析／侯友宜首談選總統關鍵　暗諷民進黨眼中只有選票

問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他嗆：You are not qualified！

問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他嗆：You are not qualified！

新北議會總質詢提前　黃暐瀚嘆：「害了侯友宜」對選情沒幫助

新北議會總質詢提前　黃暐瀚嘆：「害了侯友宜」對選情沒幫助

關鍵字：

復興區簡易自來水巡檢員市議員陳瑛質詢

讀者迴響

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面