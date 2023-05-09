▲原鄉簡易自來水巡檢員巡檢費微薄，市議員陳瑛籲調整。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

山地原住民市議員陳瑛9日在市議會市政總質詢中，為原鄉請命，要求市府全力推動由桃園市主導的國際新新宜桃4縣市國際觀光產業動線，同時推動復興區後山為水蜜桃專區，以及保障原鄉簡易自來水巡檢人員權益，市長張善政允積極協助辦理。

▲原鄉簡易自來水巡檢人員在深山建置自來水管及維護情形。（圖／陳瑛服務處提供）



陳瑛在總質詢之前表示，很多人希望聽到來自原鄉的天籟，她隨即展現美好歌喉，高歌一曲You Raise Me Up (你鼓舞了我)，陳瑛嘹亮的歌聲，立刻成為議事堂的焦點，連市長張善政都說「你是被議員耽誤的歌星」，讓氣氛為之輕鬆不少。

陳瑛表示，她籲請市府推動國際觀光產業動線，包括新竹縣、新竹市、宜蘭縣、桃園市，由於4縣市族群分布為泰雅族，而且都有千年巨木特殊生態，她認為，桃園市位於國門之都，可以居於主導地位，作一個領頭羊。

陳瑛也建請保障原鄉簡易自來水巡檢人員權益，由於原民較喜歡使用簡易自來水，目前設有53個系統，但是設備建置、維護都很辛苦，關鍵是巡檢人員保障不足，他們為了維持飲水環境及設備正常，被迫深入有如蠻荒時代的山上，甚至有巡檢人員摔斷腿被迫截肢，他們辛苦工作，卻只有微薄的巡檢費，希望市府能夠設法調整。市長張善政表示，將會檢討巡檢人員津貼合理性。

另外，陳瑛也建請地政局針對原保地傳統農耕區,重新調查辦理更正編定，如果可行，可以就地合法，好好輔導。還有建請編列經費興建高義里多功能行政辦公廳及請原民局、體育局、教育局擬訂體育人才選手、音樂人才培植計畫。