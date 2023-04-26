質詢問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他大嗆：Your not qualified！

▲新北市議員陳世軒拿出參訪美國文件對新北市長侯友宜提出多項問題。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（26）日進行施政報告，民眾黨議員陳世軒問侯友宜，他前幾天才陪民眾黨主席柯文哲從美國回來，「在這期間中，我參與了每一場的閉門會議，也了解到了美國對於美中、台海安全的想法」他問侯，所謂的「一法三公報六項保證」分別是什麼？侯友宜僅面帶笑容回應「你說你說，你剛從美國回來應該比較懂。」

陳世軒提到，台海危機始終是需要討論的問題，問侯「中國對台灣威脅1到10分，覺得威脅程度有幾分？」侯友宜僅回，這件事民眾心中最清楚，他從來不打分數。陳世軒呼籲，要讓美方清楚瞭解到台灣有認知到台海的安全嚴重性，並且與美方站在相同認知水平上。

陳世軒再問，是否會延續總統蔡英文親美的外交路線？是否有清楚瞭解美國現今對於中國的態度及立場？侯友宜回答，大家能走在一塊都是好事，「有些事情不是會跟不會，區域合作的穩定才是最重要。」

最後，陳世軒問，「一法三公報六項保證」分別是什麼？侯友宜也無法回答，陳世軒回覆，知之為知，不知為不知。「Your not qualified！市長你還不及格，我對您有更高的期待！」



