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2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題　5／13-21復興區登場

▲2023桃園繡球花季復興區登場

▲2023桃園繡球花季以「浪漫愛情」為主題。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園繡球花季」將於5月13日至5月21日，於復興區「台七桃花源休閒農業區」登場；市長張善政9日出席市府舉辦活動說明指出，9天的活動以「浪漫愛情」為主題，市府也與婚紗業者合作，將台七桃花源休區各農場打造成夢幻的婚紗打卡點、網紅美拍點，期間也舉辦各式闖關、打卡送禮活動，邀請民眾來復興區感受繡球花之美。

張市長指出，復興區是台灣繡球花盆花的發源地，也是北台灣繡球盆花最大的產地，而繡球花造型圓潤、飽滿，花語蘊含「團聚、美滿、永恆」之意，送繡球花給另一半可表達愛意，不只圓滿浪漫，也象徵「有情人終成眷屬」。

▲2023桃園繡球花季復興區登場

在賞花之餘，可順道至台七桃花源休閒農業區內10家農場進行農事體驗，包括「枕頭山農莊」的蕨類植物團球、「崧境農場」的檸檬醋飲DIY、「周舍農園」的愛玉DIY等；亦可造訪鄰近的「陽光休閒農莊」、「祿客農莊」、「丸山咖啡」、「普拉多山丘假期」、「瑞士鄉村」等地，欣賞美麗的繡球花，並品嘗特色餐點。

▲2023桃園繡球花季復興區登場

張市長也說，復興區擁有豐富的休閒農業資源，除出產繡球花、水蜜桃之外，5月也適逢拉拉山「媽媽桃」產季，是送給媽媽們最好的母親節禮物；此外，復興區也擁有豐富的觀光資源，包括拉拉山國家森林遊樂區、角板山公園等，歡迎民眾一同上山，感受復興區的山林之美。

▲2023桃園繡球花季復興區登場

農業局長陳冠義表示，「2023桃園繡球花季」將於5月13日在「台七桃花源休閒農業區」登場，區內有多家農場種植繡球花，總量約有1萬株，歡迎民眾前往拍照、打卡。今（112）年繡球花季以「浪漫愛情」為主題，安排許多活動，包括「愛情告白抽婚紗」網路活動，從5月13至5月21日止，至活動會場與指定裝置藝術合照上傳至「台七桃花源休閒農業區」粉專指定貼文並標記另一半告白，即有機會抽中價值4萬5千元的婚攝專案。除了賞花，各農場於活動期間免費開放參觀，還有豐富有趣的農事體驗，邀請民眾享受徜徉在大自然的輕旅行。

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