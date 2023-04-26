新北議會總質詢提前　黃暐瀚嘆：「害了侯友宜」對選情沒幫助

▲民進黨新北市議員不滿議會總質詢提前。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市議會25日決議，將6月5日起為期13天的總質詢，提早到4月27日開始，引發民進黨議員不滿，質疑是為了讓新北市長侯友宜「落跑」。對此，媒體人黃暐瀚26日也在臉書發文大嘆，雖然徵召侯友宜是國民黨的共識，但草率縮短議會質詢時間，除了讓侯友宜的討厭度增加之外，看不出對他的選情，有什麼好處？

黃暐瀚解釋，縣市長到議會備詢，通常分為三種情況。第一「施政報告」，就是議會一開議，會請縣市首長到議會「施政報告」。市長上台發表口頭報告、議員桌上放一份書面報告，等報告結束，依據當天登記簽到的順序，輪流對市長提出質詢，一人三到五分鐘；第二「市政總質詢（或縣政）」，會期結束之前，議員針對這個會期市府各局處的優劣建議，進行對市長（或縣長）本人的質詢，時間更長（台北市議員一人有40分鐘），會針對各局處或市長本人提出建議或質詢。

第三「專案報告」，除了例行的施政報告跟總質詢之外，如有重大事件發生，議會也可以立即發起「專案報告」。請市長來議會「報告＋備詢」，模式就循「施政報告」進行。像是過去北市納莉風災、市場改建，都曾邀請市長來議會，進行專案報告。黃暐瀚指出，上述三種狀況，是市長會到議會報告備詢的情形，其餘時間，就是會期中段，各局處的「部門業務質詢」。而議會分委員會，分別針對交通局、教育局、民政局、警察局、環保局等等單位，進行「業務質詢」，問完了局處首長之後，最後再進到「市政總質詢」的時間，市長與局處長，一起接受質詢。

「這麼行之有年的制度，昨天被新北市議會給打破了」，黃暐瀚表示，也許是為了讓侯友宜早點離開議會，國民黨新北市議員強行通過「變更議程」，把原本6月5日至20日的「市政總質詢」，提前到「4月27日至5月15日」，等於昨天開議，今天市長「施政報告」，明天就要接著馬上「市政總質詢」。他大嘆，新北市議員（比如新科議員）連局處首長都還沒問過，就要直接問市長，你叫他問什麼呢？

黃暐瀚提到，更怪的是，等5月15日市長總質詢結束之後，將繼續接著各委員會的質詢，市長都問完了，裁定了，還要問局處長什麼？他批評，這種先打「季後賽」，再打「例行賽」的怪事，居然被國民黨新北市議員說成「權益不受損」、「大家都想早點結束」。

黃暐瀚大嘆，雖然徵召侯友宜是國民黨的共識，但草率縮短議會質詢時間，除了讓侯友宜的討厭度增加之外，看不出對侯友宜的選情，有什麼好處？他直言，昨天在議場嘶吼的國民黨新北市議員，以為自己是在幫侯友宜，但其實卻是害了侯友宜。

針對議會總質詢提前，侯友宜26日受訪時表示，對於議會的安排都尊重，也會配合時間出席。