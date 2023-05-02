分析／直球對決！侯友宜首談選總統關鍵　暗諷民進黨眼中只有選票

▲侯友宜赴新北議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（2）日利用備詢機會，被動談到他選總統的起心動念，而最大關鍵就在「行政效率」，他認為中央做事不該考慮選票壓力，他更直言「如果我們來做會不會比別人更好」。雖然言語之間未提到民進黨，但卻是句句暗批民進黨施政，選票考量高於一切。這似乎是侯友宜對於是否參選總統最直白的一次表態，也顯示他已準備直球對決了。

國民黨議員葉元之今在質詢時直接問侯友宜，讓他願意承擔更大的責任的起心動念是什麼？葉元之事後表示，他並沒有與侯套招，今天之所以會想針對此議題問侯友宜，主要是綠營現在一直攻擊侯選總統這件事情，而侯應該要讓外界知道他到底為什麼要選？然而面對葉元之詢問，有別於以往一直掛在口中的團結、共好，侯友宜直接表示，在新北市政府13年的時間裡，發現中央帶領國家，權力也集中在中央，中央不該考慮選票，不考慮顏色，國家才有機會。侯再說，行政效率不快，導致公共工程一再延誤，工程一延誤就會要追加經費，不僅傷到民眾荷包，也影響都市發展。

「中央行政效率不彰」成為侯友宜想選總統的關鍵。在半小時的質詢時間裡，侯友宜沒有提民進黨三個字，但是他以他在新北市13年的經驗，點出了民進黨執政下，當前國家發展的困境，就是政治凌駕一切，侯認為，一旦施政考慮到顏色、黨派、選票，那受苦的就是人民。

同樣是選票考量的還有防疫一事，葉元之質詢時問侯友宜，賴清德號稱是新北市萬里人，蔡英文也說是永和人，但在疫情期間，他們到底有沒有來過新北市？看到他們來都是為選舉而來。結果侯馬上回答，新北市疫情三年來，沒有得到總統、副總統要到新北市關心疫情。換言之，蔡、賴兩人來新北市，也只有選舉行程。

所以侯友宜要凸顯的正是，未來他若當選總統，顏色、黨派絕對不會是影響他做事的原因，他一定會苦民所苦，因為解決人民的痛苦，是為政者該做的事情，也是該有的態度，選舉是一時的，選舉沒有那麼重要，做事情的態度才最重要。

葉元之認為，從侯友宜的回答可以看到，未來他與民進黨最大的不同就是不會分顏色、黨派做事，展現他實事求是的態度，同時也一定會提高行政效率，把該完成的建設完成，減少民眾荷包付出，這這些才是民眾最關心的。

