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質詢被問中華民國是否涵蓋中國大陸？　侯友宜：現階段就是台澎金馬

▲▼新北市議員卓冠廷。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲新北市議員卓冠廷。（圖／卓冠廷辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜日前形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，兩者是共生體，引發外界熱議。新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員卓冠廷上午質詢時問到，侯友宜的中華民國是否涵蓋大陸？侯友宜回應，中華民國現階段的治權就是台澎金馬，中華民國憲法沒有台獨兩個字。

卓冠廷先請侯友宜重新說明一次「杯水理論」，侯回應，中華民國是國號，是我們的國家，大家要在中華民國的國旗底下凝聚一心，保護的這個中華民國，是台澎金馬，是台灣人民，所以兩者之間是密不可分。

卓冠廷說到，依照侯的杯水論，中華民國這個杯子除台灣還有什麼地區？侯友宜回，台澎金馬。卓又說，所以中華民國只有涵蓋台澎金馬？侯友宜表示，「現實的狀況就是台澎金馬」。

卓冠廷再說，前總統馬英九說中華民國包含台灣地區、大陸地區，國民黨前主席洪秀柱曾表示「我國主權及於中國大陸」，高雄市前市長韓國瑜則說要以憲政為根本，中華民國分為自由地區與大陸地區。所以侯友宜的中華民國與韓國瑜、馬英九、洪秀柱是否有所不同？

侯回，「現實是這樣，馬總統的意見我們都要給予尊重」，卓嗆，「又是尊重！我不是問你尊不尊重，我知道你尊重他的看法，要確認對於中華民國涵蓋的區域是台澎金馬，跟馬英九的一不一樣？」侯回，現階段涵蓋的是現階段，很清楚，中華民國的治權就是我們在台澎金馬，這個是現階段的治權。

卓接著問，侯昨日提到反台獨，習近平也反台獨，那侯的反台獨跟習近平口中所講的反台獨，差別在哪裡？侯友宜說，他的反台獨很清楚，因為中華民國憲法裡面，國家叫中華民國，他出生就是中華民國，面對所有槍林彈雨，打仗就是守護中華民國，看到同仁走的時候，就是用中華民國國旗把它蓋上來，他願意用這個生命，用這個態度，守護中華民國，「你不要否定我，就是按照我不變的初心，守護中華民國」。

卓冠廷說，習近平在2019年告台灣同胞書，明確界定什麼叫做台獨，「兩個中國」、「一中一台」也叫台獨，台灣獨立，也叫台獨，所以侯友宜現在不是在反自己，就是在騙自己，在習近平眼中都是會被侵略、入侵、統一的對象。

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