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超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

▲▼ 嘉義市議員郭定緯質詢哺乳友善環境及違法電動車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市議員郭定緯普查哺乳友善環境，卻多處簡陋且不合格 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會總質詢，郭定緯議員9日針對嘉義市哺乳室友善度不足、輪狀病毒口服疫苗補助、增設聲音照相科技執法系統防治夜晚改裝車噪音、微型電動二輪車法規宣導與取締情形以及災後復原作為與加強旅宿業者消防安檢，分別對衛生局、警察局、民政處、消防局提出質詢與建議。

適逢母親節，郭定緯議員體恤眾多母乳媽媽辛苦，與團隊實際抽查市區10處哺乳室，發現竟有7處未符合法規。其中最誇張的是嘉義市田徑場，僅用塑膠拉門隔開空間，也無法上鎖；嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室比起哺乳空間，更像是一個機房，連一張椅子都沒有。

有鑑於WHO建議6個月以下嬰幼兒儘量以母乳哺育，可以增強新生兒免疫力及強化親子關係，世界各國都在鼓勵母乳餵哺，即便嘉義市設有96間哺乳室，但母乳餵哺率依舊低迷，許多哺乳媽媽向郭定緯議員表示，嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳。」

▲▼ 嘉義市議員郭定緯質詢哺乳友善環境及違法電動車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

其他像國民運動中心、環保局、文化創意產業園區，通風性不足、缺少洗手設備；而身為嘉義市門面的火車站，哺乳室整體整潔待加強；而東區區公所，則是與茶水間共用，郭定緯議員補充，哺乳應是隱密而且應該受到尊重的行為，多用途哺乳室的完整性與隱私性都會相對較差。

根據《哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法》，哺乳室的位置要明顯標示，鄰近洗手台或提供洗手設施，也須具隱密性、安全性以及良好的採光、通風。哺乳室裡應提供：靠背椅、桌子、電源插座、母乳儲存專用冰箱、有蓋垃圾桶，像台電的哺乳室就是一個完整而且母嬰親善的哺乳空間。

郭定緯質疑，嘉義市哺乳空間不友善，可能就是造成嘉義市母乳餵哺率低的因素，他表示，身為一位男性，到這些地方我可能連坐下都不敢了，更何況是那些需要將衣服解開哺乳的媽媽。」郭定緯議員拿出衛生局的哺乳室稽查表質疑衛生局沒有落實輔導查核。

對此，衛生局長廖育瑋表示，嘉義市哺集乳室共有96間，衛生局每半年都會針對市區哺乳室不定期稽查，但這兩年因為疫情關係沒有持續輔導查核，廖育瑋針對哺乳室環境也坦言：「不滿意。」並承諾未來會對各機關進行輔導，並落實管理，讓哺乳空間更友善。

▲▼ 嘉義市議員郭定緯質詢哺乳友善環境及違法電動車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據國健署調查，去年國內6個月以下母乳哺育率僅37.9%，比起2018年的46.2%明顯下降，郭定緯議員詢問許多哺乳媽媽，他們表示每次出門前都要先查清楚目的地附近的哺乳室地點及衛生情況，如果設施不足，就會成為他們餵哺的阻力。

郭定緯認為，要提升母乳餵哺率，政府應該積極提供友善環境和足夠的配套來提升哺乳意願，讓媽媽健康快樂，才是母嬰親善的價值所在。

另外，郭定緯也建議市府應開放補助輪狀病毒口服疫苗，目前全台的接種率只有大約5成，而嘉義市輪狀病毒口服疫苗目前仍需自費，完整接種下來也需要花費5千至6千元，對於不少家庭來說是比不小的開銷。

郭定緯強調，輪狀病毒是造成嬰兒和小孩嚴重腹瀉的最主要病原，治療輪狀病毒感染目前沒有特效藥，最有效的預防方式就是接種輪狀病毒口服疫苗，在臺灣6歲以下的兒童有98%曾經感染輪狀病毒，傳染力極強，根據統計，在台灣因急性腸胃炎上吐下瀉要住院的幼兒，大約每三個就有一個是由輪狀病毒所引起。

▲▼ 嘉義市議員郭定緯質詢哺乳友善環境及違法電動車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市議員郭定緯質詢電動機車合法性及衍生社會問題警方應變 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯表示，對於一些經濟弱勢的家庭來說，他們可能連下一餐在哪都不知道，怎麼會去顧慮輪狀病毒？」郭定緯議員補充，嘉義市守護孩童健康，開先例讓國中男孩都可以免費施打HPV疫苗，但嬰兒的抵抗力比國中生更差，更需要被好好照顧，目前口服輪狀疫苗有補助的縣市有台北市、新北市、竹北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣，所以建議市府將經濟弱勢、重大傷病嬰兒列為公費口服輪狀疫苗對象。

衛生局長廖育瑋表示，衛生局已有將輪狀病毒口服疫苗列為欲補助項目，未來會盡快討論，推行補助，讓更多嬰兒可以接種疫苗。

另外針對深夜噪音，郭定緯議員表示，僅靠警力取締根本不夠，建議可以廣設固定式與移動式聲音照相科技執法設備，並在噪音熱點增設固定式聲音照相系統，配合不定期的移動式路檢，一來減少警力耗損，也可以讓防治噪音變成一個常態性的作為，還給民眾寧靜的生活空間。

嘉義市警察局在今年三月增購一座新的移動式聲音照相系統，但依照其他縣市的經驗，車輛噪音沒有改善，主要原因是聲音照相設備數量太少，駕駛人根本不放在眼裡。 台北市去年設置10處科技執法噪音取締裝置，噪音車輛檢舉數平均下降約15%，結果顯示設置聲音照相系統的確可以減少車輛噪音。

▲▼ 嘉義市議員郭定緯質詢哺乳友善環境及違法電動車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市議員郭定緯對於哺乳室僅有屏風相隔感到意外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

微型電動二輪車的規定在去年11月30日已經開始施行，郭定緯議員則希望警察局多加針對不同族群進行宣導，因過去就發生很多起電動自行車事故的危險案例，電動自行車不需考照，騎乘門檻低，是很多學生、高齡族群和外籍移工喜歡的代步工具，但同時他們也可能不太懂道安規則，影響其他用路人的安全，因此郭定緯議員要求警察局針對電動自行車強力執法，如此一來減少事故發生率。

另外，郭定緯議員也補充，強力取締違規的電動自行車也可以有效降低犯罪率，因為沒有掛牌的電動自行車可能會被有心人士利用成為犯案工具。

針對噪音問題，警察局長陳炯旭表示會持續進行「防制危險駕車（飆車）專案」，並會同環保局稽查，增購聲音照相系統會再研議；針對電動自行車取締部分，陳炯旭則表示會加強同仁取締狀況。

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郭定緯媽咪友善哺乳室

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