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升格人父！接棒父親政治路　郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區議員候選人郭定緯原為體育選手，為人跟笑容一樣陽光的他，為延續父親前嘉義市議會副議長郭明賓服務市民的初衷，選擇接棒繼續為基層民眾發聲。選定「嘉倍幸福，一言為定」為競選主軸，參選提出9個面向的政見，從貼近市民朋友所注重的食、衣、住、行、育、樂發想。日前初為人父的他，更希望有機會當選市議員也能以新生兒父親的角度思維打造友善養育的嘉義市。

▲▼ 嘉義市東區議員參選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市東區議員參選人郭定緯（圖左）與妻子青年參政 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯提到，自己參選多少都會有民眾將父親司法事件與他連結，但在他有記憶以來，就看到身為市議員的父親日夜為鄉親大小的請託案件奔波，拼命為市民爭取權益，從政20多年的父親累積了幾萬件服務案件，隨著司法案件已落幕，父親也負起應負責任接受司法懲處，但不可抹滅的是父親為嘉義市的付出，以及仍有相當選民對父親的肯定。

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市東區議員候選人郭定緯(圖右2)與父親郭明賓(圖右)公園拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

提到自己被貼上「政二代」標籤，郭定緯選擇不爭辯，下定決心參選的他藉由努力拜票掃街爭取認同，並將選區39個鄰里徒步走過2遍，也出席各個大小活動，他說小時候就拿著麥克風陪父親站在路口向大家鞠躬拜票，二十多年來的努力都是自己這次參選的養分。

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市東區議員候選人郭定緯初為人父，將以新生兒父親思維打造友善養育城市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯表示，參選最深刻的記憶除了鄉親的熱情外，就是懷孕的太太無時無刻都陪在身邊，用最溫柔的力量支撐著我，因為投票日與太太的預產期只差距一週，所以不管是對她或對我來說都是個很大的挑戰，這段日子一家三口一起跑選戰，是自己永遠都會珍藏的回憶，政治服務的路上能夠有家人的支持和諒解，是自己最感恩的事。也因此會積極督促提高生育補助，並推動坐月子津貼；嘉義市生育率低，透過完善政策，降低教養負擔。

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市東區議員候選人郭定緯出身體育選手，積極投入棒運 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯過去身為一位運動員，深知有好的體育環境，才能培養出優秀的選手，進而爭取增加重點體育學校經費，培植優秀體育選手，讓選手沒有後顧之憂，專心朝夢想舞台邁進。

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯提到多次的公園拜票，發現嘉義市許多公園的無障礙設施不夠完整，造成部分市民不便，自己也將督促市府盡快評估施作，藉由市區無障礙設施優化，才能打造更宜居的生活環境。

▲▼ 嘉義市東區議員候選人郭定緯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯表示，打造滿滿朝氣城市是參政的理想，自己青年參政就是個實踐目標的方式之一，未來將用年輕人的創新與創意來關注、提倡公共議題，實際為城市注入活力，更將以創新思想、宏觀角度、前瞻思維，擘劃理想的市政藍圖，讓嘉義這個城市特色更受大家注目，邁向創意城市新境界，並在競爭激烈的國際舞臺上展露頭角。

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