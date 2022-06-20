被逼進五星級飯店哺乳室性侵　OL無奈就範「他是老闆大客戶」

▲擔任接待員的被害人，竟被帶進哺乳室性侵。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子2018年參加某基金會在五星級飯店舉辦的座談會，與負責接待的基金會OL小蘿（化名）熟稔。竟趁著座談會時，藉口飯店哺乳室設計奇怪，將小蘿帶進哺乳室，壓頭逼迫她口愛。小蘿事後提告，坦言因「他是老闆大客戶」而就範，最高法院審理後，將陳男判刑3年6月定讞。

判決指出，陳男2018年2月間，先參加某基金會的座談會時，就因電子郵件往來，與小蘿熟稔。隔了一個多月後，又參加某外國在台單位，在台北市信義區某五星級大飯店舉辦的「臺灣產業合作暨商機說明會」，又與小蘿相見，雙方相談甚歡。

陳男提議到戶外聊天，一直到座談會即將開始，2人從飯店外走回時，陳男藉口一樓的哺乳室設計怪異，一起去看看；小蘿不疑有他，沒想到一進門陳男就反鎖。接著他不顧小蘿反對，開始親吻小蘿，手也不安分的搓揉胸部、下體，還拉下拉鍊、掏出寶貝，讓小蘿握住。小蘿不斷說「我不會」、「我怕同事等太久」，但陳男持續進逼，最後更將小蘿身體下壓，硬逼口愛，更射在小蘿嘴裡。小蘿事後提告，陳男遭提起公訴。

▲被害人被逼口愛，深覺噁心。（圖／123RF）

一審法院認定陳男有罪，判刑3年6月。案件上訴二審，陳男否認犯罪，辯稱雙方頗有情愫，是小蘿曖昧不明的態度，讓他誤以為她願意；陳男更說，如果小蘿不願意，是被強暴、脅迫方式口愛，難道他不怕因此遭小蘿「咬傷或咬斷陰莖嗎？」但小蘿卻始終配合，可見並未違反意願。

但小蘿供稱，當時哺乳室空間很小，只有一個洗手檯及尿布檯，「我怕反抗的話，他會傷害我。」而且因為陳男不斷壓她身體，「我為了應付他，隨意含了一下。」隨即起身說我不會，打算離去。最後陳男完事後，「覺得非常噁心...就馬上吐出來，還漱口。」小蘿最後無奈表示，「因為他是我老闆的客戶，政商關係好，我怕得罪他，所以不敢反抗。」高院因此認定陳男有罪，駁回上訴，維持3年6月刑期。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。