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旅遊夯點哺乳室上鎖害妻躲騎樓餵母奶　夫幫把風怒：像小偷一樣

▲旅遊夯點爆哺乳室鎖起來害人妻躲騎樓餵母奶，夫幫把風怕走光怒「像小偷一樣」。（圖／市議員陳清龍提供）

▲旅遊夯點爆哺乳室鎖起來害人妻躲騎樓餵母奶，夫幫把風怕走光怒「像小偷一樣」。（圖／市議員陳清龍提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市東豐綠廊自行車道是許多民眾來到台中必訪景點，但近日因旅客中心整修封閉施工，爆出有一位媽媽無處幫寶寶餵母乳，最後只能躲在側門騎樓下餵奶，丈夫在旁幫忙看有無路人經過，怒批「自己在旁邊跟小偷行竊一樣把風。」

市議員陳清龍今天在市議會業務質詢時表示，接獲這對黃姓夫妻投訴，4月16日帶著老婆跟小baby，騎鐵馬經過東豐鐵馬道時，因小孩到了該餵奶時間 直覺想到石岡旅客服務中心哺乳室，不料，抵達時發現旅客中心正在整修、大門深鎖，撥打電話，希望裡面有人可以開門，提供飲水機沖泡牛奶給baby喝，結果電話無人接聽，2人根本求助無門。

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▲市議員陳清龍上個月接獲黃姓夫妻投訴。（圖／記者游瓊華攝）

▲市議員陳清龍上個月接獲黃姓夫妻投訴。（圖／記者游瓊華攝）

黃姓民眾相當不滿，小孩肚子餓哭個不停, 最後太太在旅客服務中心另一邊側門，就在騎樓下站著餵母奶，自己在旁邊跟小偷行竊一樣把風，不要讓別的遊客看到。

陳清龍表示，遊客中心一旁有2處停車場，只要找來流動廁所、貨櫃屋、搭設臨時帳棚，就可以解決廁所、哺乳室、休息區，要求市府要多用心。對此副市長陳子敬也回應，工程整修建期間，至少在例假日設置臨時服務站是有必要的。責成觀光旅遊局應立即設置，以服務眾多旅客。

▲旅遊夯點爆哺乳室鎖起來害人妻躲騎樓餵母奶，夫幫把風怕走光怒「像小偷一樣」。（圖／市議員陳清龍提供）

▲台中市東豐綠廊自行車道是許多民眾來到台中必訪景點。

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