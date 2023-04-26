僅7人申請！　嘉義市議員要求加強宣導產檢車資補助

▲▼ 嘉市拼生育率推孕婦車資補助9成孕婦竟不知情，經市議員郭定緯團隊普訪後市府同意加強宣導 。（圖／市議員郭定緯提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會召開定期會，由於多數孕婦並不知道產檢有車資補助，打造低碳嘉義市及新興重劃區停車格增設，市議員郭定緯特別針對孕婦計程車資補助、增設單車斑馬線 及湖子內順興二路一帶增設停車格提出質詢。

市府為了體貼孕媽媽產檢辛勞，2018年推出「嘉有好孕」車資補助政策，然而根據本次定期會社會處提出的工作報告，僅有7名孕婦申請，定緯調查自政策開始推行以來，平均申請人數才10位，良好的政策未確實推廣，讓定緯感到相當可惜。

▲嘉義市議員郭定緯質詢交通處爭取單車路權優先及重劃區停車格畫設 。（圖／市議員郭定緯提供）

為了深入了解「嘉有好孕」車資補助推廣情形，定緯實際至嘉義市2處婦產科進行隨機調查，調查結果顯示，竟有9成的孕婦均不知道這項政策，而大部分孕婦都是開車、騎車自行前往產檢，即使孕婦擔心自身安全，但因現實狀況迫於無奈，只能獨自前往產檢；無論是申請數據或是定緯實際調查，結果均顯示此政策宣導明顯不足。

「嘉有好孕」車資補助是發放28張100元面額的車資補貼券，孕婦搭乘指定車隊前往產檢醫療院所，每趟最高可補貼新臺幣100元，本應是體貼孕婦的實質作為，卻僅有一成孕婦知情。根據內政部統計數字，嘉義市去年的出生數最低，市府一直都在打造安心生養的環境，希望拉高生育率，但是好的政策，卻因宣導不足無法落實，相當可惜。

▲▼ 嘉義市新興重劃區住宅頻建，停車問題浮現，不少居民將花盆當路霸，或是隨意停車。（圖／記者翁伊森攝）

社會處處長黃毅晨表示，針對政策宣導還有進步空間，會再討論加強改善，希望提升申請人數，符合民眾需求。定緯要求社會處通盤檢討，並提出改善計畫，讓良善的政策落實，造福更多需要的人。

郭定緯也向交通處提出增設自行車專用斑馬線。近年環保意識抬頭，民眾使用綠能運輸成常態，其中自行車已然成為新寵，嘉義市的YouBike啟用不到三年時間，騎乘人數已突破200萬，還達成145個站點的建設目標，週轉率僅次於台北市，為全國第二高。

越來越多市民甚至遊客選擇YouBike作為交通工具，而過馬路時因無設置自行車專用斑馬線造成單車騎士與行人搶道，交通法規裡，自行車被歸類為慢車，不能像行人一樣走在斑馬線上及人行道，然而大部分民眾不知單車過斑馬線，只能以牽車方式行經，都會直接穿越，這樣不僅違規還影響行人過馬路的安全。

嘉義市騎腳踏車風氣盛行，在缺少自行車斑馬線的情況下容易造成交通混亂，因此定緯建議能在重要路口、商圈、學校及車流量較大路口增設自行車專用斑馬線，讓行人、單車族不再搶道，維護道路安全。

另外，郭定緯也向交通處積極爭取新興重劃區居民爭取停車格爭設，希望未來順興二路一帶能增設停車格 。交通處代理處長回應，單車斑馬線部分會採納議員意見並研議後施行，至於順興二路一帶增設停車格部分，都有持續在推動，未來將會盡快增加車格。