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清掃獅籠遭2獅瘋狂啃咬　18歲女嚇壞：腿像奶油一樣被切開

清掃獅籠遭2獅瘋狂啃咬　18歲女嚇壞：腿像奶油一樣被切開。（圖／翻攝自Instagram）

▲女在動物保護區工作時被獅群攻擊。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

加拿大女子蘿倫(Lauren Fagen)在南非野生動物保護區獲得夢想工作，熱愛動物的她負責清洗鐵籠時，突然遭獅子伸爪，像切奶油一樣瞬間切開她的小腿，送醫發現腿部有多達10多處傷痕。

來自加拿大魁北克市的蘿倫，2013年7月當時18歲的她，在南非野生動物救援中心Moholoholo rehab centre工作時，突然遭園區內獅子杜馬(Duma)攻擊，差點因此喪命，她近來在新書Bite Club中講述當時的可怕經歷。

蘿倫表示，當時她獨自在清理養著2頭獅子的飼養籠，沒想到獅子杜馬整條腿都已經伸出鐵籠，瞬間像切奶油一樣把她的小腿切開，「等我注意到時，牠的爪子已經刺入我右小腿中間，像切奶油一樣，一瞬間就刺進去了」。

▲▼獅子。（圖／達志影像／示意圖）

▲獅子行動十分敏捷。（圖／示意圖／達志影像）

蘿倫的右腿瞬間就被獅子拉進龍子中啃咬，倒在地上的她後來才意識到情況，「獅子一下就切開我的腿，看起來就像是熟練屠夫在切肉一樣，我當時心想，『那不可能是我的腿…等等，那的確是我的腿』」。

蘿倫試圖用左腿把獅子踢開，但也被獅子壓制住，而且另外一頭獅子Tree也過來一起啃咬，動彈不得的她只好大聲喊叫求救，後來終於被其他工作夥伴發現，對方好不容易用掃把成功趕走獅子。

蘿倫表示，2頭獅子的攻擊，讓她的腿部與神經受到劇烈創傷，左膝附近幾乎只剩下腿骨，有許多嚴重撕裂傷，醫生只能像貼貼紙一樣，一片片修補，10年後回首當年的情況，認為自己沒有因此失去雙腿或性命真的非常幸運。

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