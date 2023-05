放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

▲女子追蹤女兒手機,發現人已經死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州16歲少女雷迪(Siri Reddy)放學後突然失蹤,母親透過手機追蹤定位,竟然在懸崖底下發現昏迷的女兒,急救後仍被宣告死亡,警方懷疑她可能是不小心墜崖,因為傷勢過重身亡。

雷迪的母親3日下午前往聖安東尼奧市(San Antonio)當地中學Keystone School接女兒放學時,卻到處都找不到人,她使用手機定位追蹤女兒下落,導航卻把她帶到體育館附近一處林地,察覺不妙立即報警。

