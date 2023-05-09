深入烏克蘭馬力波！美聯社鏡頭拍攝「俄軍圍城慘況」　獲普立茲獎

▲烏克蘭馬力波婦幼醫院去年3月慘遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國新聞業最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prizes）今天揭曉，美聯社因為報導俄烏戰爭獲得兩個獎項，包括最高殊榮公共服務獎；「紐約時報」因報導俄羅斯全面侵烏，榮獲國際報導獎。

美國最高法院去年推翻讓全國墮胎合法化的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決後，「華盛頓郵報」記者吉欽納（Caroline Kitchener）因報導美國墮胎案榮獲國內報導獎。現在任職於紐時的沙斯洛（Eli Saslow）替華郵贏得特稿寫作獎。

路透社在兩個類別列入決選名單。在國際報導類別中，普立茲獎委員會表揚路透社刊出的4部曲調查報導，揭露奈及利亞軍方與伊斯蘭主義叛亂分子作戰時，嚴重侵犯婦孺人權。在國內報導獎類別中，路透社因為刊出一系列報導，揭發美國阿拉巴馬州汽車零件供應商與家禽屠宰場廣泛使用童工，入圍決選。

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv — The New York Times (@nytimes) May 8, 2023

一年一度的普立茲獎在1917年首度頒發，是美國新聞業的最高榮譽。普立茲獎是以報紙出版人普立茲（Joseph Pulitzer）的名字命名。普立茲於1911年過世，身後留下的遺產被用來設立普立茲獎，並在哥倫比亞大學（Columbia University）成立新聞學院。

普立茲獎中被視為最高榮譽的公共服務獎，今年頒給美聯社記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）、馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）、史提潘年科（Vasilisa Stepanenko）與希南特（Lori Hinnant）。去年春季烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭俄軍砲轟時，他們仍待在現場記錄平民遭殺害事件。

馬洛列卡也是美聯社獲得突發新聞攝影獎的駐烏克蘭團隊成員。

在宣布得獎者之前，普立茲獎委員會共同主席、波因特學院（Poynter Institute）校長布朗（Neil Brown）聲援「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。格什科維奇在進行採訪報導時遭到拘禁，俄羅斯有關當局指控他犯下間諜罪。

美國對俄羅斯逮捕格什科維奇表達反對，呼籲莫斯科當局撤案。

布朗說：「普立茲獎委員會與全球許多組織一同要求立即釋放格什科維奇。他跟許多人一樣，只是在做自己的工作。」

阿拉巴馬州新聞網站AL.com贏得兩項普立茲獎，分別為地方新聞報導獎與評論獎。

「洛杉磯時報」因揭發地方議會成員涉及種族歧視的秘密對話，獲得普立茲突發新聞獎，這個醜聞導致兩名官員下台。洛杉磯時報的郝斯（Christina House）也因為一系列報導，向世人揭露一名無家可歸孕婦的生活，獲頒特寫攝影獎。

除了國際報導獎外，紐時也獲得圖像報導與評論獎。自普立茲獎開始頒發以來，紐時已獲得137項獎項。

華爾街日報因為揭發數十個聯邦機關官員間的金融利益衝突，獲頒調查報導獎。

▲馬力波一名18個月大的男嬰被砲火擊中，不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）

「大西洋月刊」（The Atlantic）記者狄克森（Caitlin Dickerson）因為深度檢視前總統川普讓難民家庭在美國邊界骨肉分離的政策，獲得解釋性報導獎。

普立茲獎也在8個類別中頒發獎項給書籍、音樂與劇本。

華郵的兩名記者塞繆爾茲（Robert Samuels）、奧洛倫尼帕（Toluse Olorunnipa）因為「他的名字是喬治佛洛伊德」（His Name is George Floyd）一書，獲得普立茲非小說獎，這本書是關於非裔的佛洛伊德2020年在明尼阿波利斯遭警察謀殺引發國際抗議事件。