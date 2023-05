深入烏克蘭馬力波！美聯社鏡頭拍攝「俄軍圍城慘況」　獲普立茲獎

▲烏克蘭馬力波婦幼醫院去年3月慘遭俄軍襲擊。(圖/達志影像/美聯社,下同)

文/中央社

美國新聞業最高榮譽普立茲獎(Pulitzer Prizes)今天揭曉,美聯社因為報導俄烏戰爭獲得兩個獎項,包括最高殊榮公共服務獎;「紐約時報」因報導俄羅斯全面侵烏,榮獲國際報導獎。

美國最高法院去年推翻讓全國墮胎合法化的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決後,「華盛頓郵報」記者吉欽納(Caroline Kitchener)因報導美國墮胎案榮獲國內報導獎。現在任職於紐時的沙斯洛(Eli Saslow)替華郵贏得特稿寫作獎。

路透社在兩個類別列入決選名單。在國際報導類別中,普立茲獎委員會表揚路透社刊出的4部曲調查報導,揭露奈及利亞軍方與伊斯蘭主義叛亂分子作戰時,嚴重侵犯婦孺人權。在國內報導獎類別中,路透社因為刊出一系列報導,揭發美國阿拉巴馬州汽車零件供應商與家禽屠宰場廣泛使用童工,入圍決選。

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv