陪產爸目睹醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰





▲夫妻決定對醫院提出控告。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名丈夫驚悚目睹醫生在幫33歲妻子拉妮莉(Ranielly Coelho Santos)接生時，竟然扯斷剛出生女嬰的頭，恐怖事件發生後醫院還試圖隱瞞真相，要求他們簽署保密文件，讓他們決定前往警局報案。

事件1日發生在巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)美景市(Belo Horizonte)當地醫院Das Clinicas da UFMG，懷孕28周的拉妮莉因為擔心高血壓問題，於上月24日住院接受觀察，後來醫院進行引產，她的丈夫維克多(Victor da Silva)與母親全程在旁觀看。

維克多表示，他親眼看著女兒出生，嬰兒很明顯有眨眼和動嘴的動作，證明出生時人是活著，然而醫生一用力，居然當場扯斷嬰兒的頭，「妻子當時沒力氣了，醫生試圖把嬰兒拉出來時，整個人還爬到她肚子上」。

拉妮莉也控訴，醫護人員在女嬰身上覆蓋了一件白布，她把白布掀開才發現脖子上滿是縫線和撕裂傷，「我被當作動物對待，我媽媽看到了全部過程，她想把布掀開時，院方人員還想阻止，結果我看到女兒的脖子上有縫線，到處都是傷」。

拉妮莉與丈夫後來向警方報案，案件立即成為當地頭條新聞，警方報告中還指出，醫院以願意支付死者喪葬費用為由，試圖強迫拉妮莉與家屬簽下放棄調查文件，當局目前已對事件介入調查。