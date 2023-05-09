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中加外交戰！　陸外交部：奉勸停止挑釁「一切後果加方承擔」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

加拿大政府先前宣布將中國駐多倫多總領館外交官趙巍列為「不受歡迎的人」，中方也做出相同回擊。中國外交部今(9）日舉行例行記者會，發言人汪文斌再次痛批，「中方從不干涉別國內政。所謂『中國干涉加拿大內政』完全是無稽之談」奉勸加方立即停止無理挑釁，如不聽勸告、肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，一切後果加方承擔。

汪文斌表示，加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加內政」的謊言為由，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。中方已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

汪文斌進一步重申，中方從不干涉別國內政。所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方的汙蔑抹黑和基於意識形態的政治操弄。加方以莫須有的罪名宣布中國外交人員為「不受歡迎的人」，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關系，性質十分惡劣。

汪文斌提到，一段時間以來，加媒體和有關政要援引所謂加安全情報局「機密文件」編造虛假信息，抹黑中國駐加使領館。有關指責毫無事實根據，純屬別有用心的捏造。針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，宣布加拿大駐上海總領館領事甄逸慧為「不受歡迎的人」，要求其5月13日前離華。這是中方維護自身合法權益之舉，完全正當和必要。

汪文斌還強調，中國駐加使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約和加當地法律法規，依法履職。加政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動，中方絕不接受。中方維護自身利益的決心堅定不移。「我們奉勸加方立即停止無理挑釁。如加方不聽勸告、肆意妄為，中方必將堅決有力回擊。由此產生的一切後果必須由加方承擔。」

該起事件源頭於加拿大政府宣布將中國駐多倫多總領館外交官趙巍列為「不受歡迎的人」，中國駐加拿大使館昨（8日）晚回擊將「作出堅決有力回擊」，緊接著今天中午宣布，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離開中國。

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