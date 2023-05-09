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台裔波士頓市長吳弭展現精湛琴藝　與交響樂團同台驚豔全場

▲▼ 台裔波士頓市長吳弭（彈琴者）7日在一場音樂會以鋼琴演奏者身分登台，成為首位與波士頓交響樂團同台演奏的波士頓市長。（圖／翻攝自推特）

▲ 吳弭（彈琴者）成為首位與波士頓交響樂團同台演奏的波士頓市長。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

台裔波士頓市長吳弭深藏不露，7日在一場音樂會以鋼琴演奏者身分登台，展現驚豔全場的精湛琴藝，成為首位與波士頓交響樂團同台演奏的波士頓市長，再次寫下歷史。

這場免費入場的音樂會在波士頓交響大廳（Symphony Hall）舉行，由波士頓交響樂團（BSO）與波士頓大眾管弦樂團（Boston Pops）擔綱。吳弭（Michelle Wu）除了以市長身分致詞，自小學琴的她也難得在正式音樂會秀一手，讓外界見識到她的演奏功力。

吳弭身著一襲紫色禮服，在舞台中央演奏莫札特C大調第21號鋼琴協奏曲第二樂章，博得滿堂彩。

吳弭事後在記者會坦言，登台演奏有點緊張，「我很早就開始彈琴，那時的我根本沒想過從政。我的父母現在搞不好還在質疑我選擇從政。這（指登台演奏）可能是他們最替我感到驕傲的事了！」

「波士頓環球報」（The Boston Globe）報導，波士頓交響樂團檔案顯示，曾有多位波士頓市長在節慶音樂會上與波士頓大眾管弦樂團同台演出，吳弭是首位和有142年歷史的波士頓交響樂團同台演奏的波士頓市長。

38歲的吳弭雙親來自台灣，2021年11月以壓倒性優勢勝選，成為波士頓史上首位女市長、也是首位有色人種市長，終結當地200年來白人男性主政的傳統。

吳弭入主市府後在辦公地放置一台直立式鋼琴，引起不少人注意。

她在記者會表示，已有多年沒有認真練琴，演奏曲目是聽從波士頓交響樂團建議。她為這場音樂會練習前，沒有學過莫札特第21號鋼琴協奏曲，練琴過程「為我注入一股美好活力，也提醒我需要保持下去」。

根據波士頓交響樂團，這場年度音樂會用意是透過音樂的共同體驗頌揚這座城市，讓社區更緊密團結。

吳弭重申波士頓市府支持藝文活動，並為學齡兒童接觸音樂創造更多機會。她在強調藝術重要性時形容，藝術是「社區與個人必不可少的基礎建設」。

波士頓交響樂團是美國古典樂壇中的「五大樂團（Big Five）」之一，其他四個為紐約愛樂樂團、芝加哥交響樂團、費城管弦樂團、克利夫蘭管弦樂團。（編輯：陳惠珍）

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