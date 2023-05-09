快訊／內壢平交道號誌故障　「等13mins火車還沒過」...民眾氣瘋了

▲台鐵內壢興仁路平交道今天中午12時許，疑似號誌故障，導致列車與兩端汽機車受阻，交通大亂。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵中壢區內壢興仁路平交道，今（9）日中午疑似號誌異常，鐵路上2列列車，與平交道兩端汽機車都動彈不得，由於時間長達20分鐘左右，引發用路人質疑到底出了什麼狀況；鐵路警方指出，經詢問台鐵局綜調所，因內壢北上路線內號誌故障，影響包括興仁路、遠東紡織廠前平交道行車，經過緊急處理後已於下午1時5分排除，至於號誌異常原因還要再調查。

▲台鐵內壢興仁路平交道今天中午12時許疑似號誌故障，導致交通大亂。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

根據臉書《內壢大小事》網友貼文指出，今天中午12時許，內壢興仁平交道2列車在內壢車站不動，等待蠻長時間不知怎麼了，因平交道柵欄放下，兩端汽機車甚至連省道中華路車流被嚴重塞住；有網友留言「榮民路平交道也是」、「等了13分鐘火車還沒來！」、「台鐵在搞什麼東西，氣死」，這起號誌故障導致兩處平交道與台一線省道嚴重大塞車。

鐵路警察指出，經詢問台鐵局綜合調度所，因內壢北上路線內號誌故障，以致影響包括興仁路、遠東紡織廠前平交道行車，目前狀況已於下午1時05分排除。至於號誌故障原因仍由台鐵局調查原委。

台鐵局表示，因內壢站西線號誌燈故障，導致列車停於站外，因此平交道自我防護功能啓動遮斷桿放下，經電務人員搶修更換號誌燈後，功能已恢復正常。