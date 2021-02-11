人車打結！苗栗頭份中央路3工程齊發　埋共同管溝3年內禁開挖

▲苗栗縣頭份市中央路道路整體改善工程全面趕工中，預計2021年2月中旬完工。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府爭取內政部營建署於2019年8月核定補助辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，總經費3.4億元，朝提升道路品質計畫九大指標邁進，但同時又設置共同管溝及安全島的改建計畫；因而引發不少民怨，市長羅雪珠也表示，這是城市發展的重要基礎建設，過程必有陣痛期，也請大家多多配合。

工務處長古明弘指出，綠網建置計畫是連接竹南與頭份的重要幹道，透過「以人為本」的思維，全面建置E型斜坡道共89處，增加路人等待停留整體安全，並於18處路口建置導盲系統，以及建設22座安全庇護島，增加人行道街角空間之寬度及通行安全性。

古明弘也說，中央路這段全長2460公尺，整建及更新老舊、破損道路，同時重新整理10處左轉專用道，維持中央路行車平整與安全性；另在中央分隔島與人行道種植15種喬木共737株，打造優良的街景；另外，頭份中央路設置共同管溝，透過管線下地串連起整體網絡，未來2、3年內禁止開挖。

縣長徐耀昌表示，竹南及頭份市人口超過全縣人口的三分之一，這項城市慢行綠網建置將改善行人、自行車及車輛通行空間，營造出整體都會區的街道景觀，以帶動雙城邁向新的都市發展。

頭份市長羅雪珠也強調，這是城市發展的重要基礎建設，過程必有陣痛期，現已要求施工廠商擺放路障，暫停路邊停車，以便騰出更多行車空間，另也協請警方於上下班尖峰時段協助交管，保障用路安全。

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