熟女摔倒...他假意扶上床擦藥　噁鄰襲胸摸下體...下場慘了

▲桃園市王姓男子去年9月間見女鄰居在自家門前摔倒，假意幫忙攙扶到床上擦藥，將其撲倒在床強脫衣物襲胸摸下體。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年9月間在中壢區住家門前，見女鄰居摔倒受傷，假意幫忙擦藥卻攙扶上床，王男卻將女子撲倒，不顧其拒絕反對，將衣物強拉至頸部、褲子脫至大腿中段處，坐在女子腿上撫摸胸部與下體等處，女子嚇得驚惶尖叫，王男才鬆手；桃園地院審理時，王男坦承犯行不諱，法官審結依強制猥褻罪，判處7月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，64歲的王姓男子於去年9月7日下午3時許，發現女鄰居在其住家門前摔倒受傷，王男假意要幫其擦藥扶進屋內坐在床上，卻將其推倒在床，不顧女鄰居反對，將其衣物拉至頸部處、褲子脫至大腿中段，女鄰居嚇得放聲尖叫，王男坐在女子腿上觸摸胸部、下體等處，對其強制猥褻得逞，因女子不斷反抗尖叫，王男才起身鬆手，女子不甘受辱報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌將王男起訴。

桃園地院審理時，法官認為王男在檢警偵訊中均坦承犯行不諱，與被害女子指控之證述情節大致相符，警方提供性侵害犯罪事件通報表、現場照片等佐證，足認王男自白與事實相符，犯行堪以認定。

法官審酌，被告王男為逞一己私慾，違反被害女子意願而為強制猥褻行為，使其身心受創，念其犯後坦承犯行、態度尚可，但未獲被害人之諒解，審結依強制猥褻罪，處7月有期徒刑，本案還可上訴。